Ирландские пабы снова заработали после шестимесячного карантина. Однако закрытыми остаются пабы в Дублине, где значительно увеличилось число больных COVID-19.
Об этом пишет France 24 со ссылкой на AFP.
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Владельцы заведений делятся, что кое-кто из граждан в этот день даже брал выходной.
Но ограничения правительство полностью не сняло: в зале – фиксированное количество посетителей, соблюдение социальной дистанции и обязательное наличие защитных средств. На столах рядом с алкоголем – дезинфекторы для рук.
Карантин в Ирландии: что известно
- Все 7 тысяч пабов Ирландии закрыли в рамках действия карантина по распоряжению правительства 16 марта – в канун празднования Дня Святого Патрика.
- 29 июня заведениям, которые подавали еду, разрешили снова открыть дверь, что не касалось сугубо алкогольных пабов.
- На прошлой неделе правительство Ирландии подтвердил открытие пабов с сохраненным ограничением в Дублине – в связи с нестабильной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.
- Жителям столицы рекомендовали не выезжать за пределы графства за исключением рабочей, образовательной и других важных целей. Более того, в правительстве опасаются, что Дублин может вернуться к своим «худшим временам» в период жесткого карантина.
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