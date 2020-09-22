Все 7 тысяч пабов Ирландии закрыли в рамках действия карантина по распоряжению правительства 16 марта.

Ирландские пабы снова заработали после шестимесячного карантина. Однако закрытыми остаются пабы в Дублине, где значительно увеличилось число больных COVID-19.

Об этом пишет France 24 со ссылкой на AFP.

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Владельцы заведений делятся, что кое-кто из граждан в этот день даже брал выходной.

Но ограничения правительство полностью не сняло: в зале – фиксированное количество посетителей, соблюдение социальной дистанции и обязательное наличие защитных средств. На столах рядом с алкоголем – дезинфекторы для рук.

Карантин в Ирландии: что известно

Все 7 тысяч пабов Ирландии закрыли в рамках действия карантина по распоряжению правительства 16 марта – в канун празднования Дня Святого Патрика.

29 июня заведениям, которые подавали еду, разрешили снова открыть дверь, что не касалось сугубо алкогольных пабов.

На прошлой неделе правительство Ирландии подтвердил открытие пабов с сохраненным ограничением в Дублине – в связи с нестабильной ситуацией с заболеваемостью коронавирусом.

Жителям столицы рекомендовали не выезжать за пределы графства за исключением рабочей, образовательной и других важных целей. Более того, в правительстве опасаются, что Дублин может вернуться к своим «худшим временам» в период жесткого карантина.

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Перевод: Яна Ставская