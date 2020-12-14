Со среді в стране начнут действовать жесткие ограничения.

Со среды в Литве вводят практически полный локдаун из-за коронавируса.

Об этом сообщает LRT.

Читайте такжеВ мире коронавирусом заболели более 72 миллионов человек (карта)

Правительство страны единогласно приняло решение ужесточить карантин. При этом карантинный режим в стране продлен до 31 января.

Литовцам будет разрешено покидать место жительства без весомой причины (поход в магазин, на работу, в больницу, на похороны). Выезжать за пределы своего муниципалитета можно будет лишь на работу, для оказания медпомощи или на похороны.

Также не допускаются тесные контакты между семьями.

При этом в стране будут закрыты все образовательные заведения, в том числе и детские сады.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Екатерина Лиманская