Со среды в Литве вводят практически полный локдаун из-за коронавируса.
Об этом сообщает LRT.
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Правительство страны единогласно приняло решение ужесточить карантин. При этом карантинный режим в стране продлен до 31 января.
Литовцам будет разрешено покидать место жительства без весомой причины (поход в магазин, на работу, в больницу, на похороны). Выезжать за пределы своего муниципалитета можно будет лишь на работу, для оказания медпомощи или на похороны.
Также не допускаются тесные контакты между семьями.
При этом в стране будут закрыты все образовательные заведения, в том числе и детские сады.
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