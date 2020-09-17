Кампания по дезинформации привела к тому, что боливийский парламент даже принял закон, признающий яд "лекарством", несмотря на появление жертв.

На снимках, сделанных эндоскопом, видны серьезные поражения и отеки в пищеводе. Это орган, который соединяет ротовую полость с желудком. Снимок принадлежит пациенту из Боливии. Он выпил токсичную субстанцию, которую используют в качестве промышленного отбеливателя - диоксид хлора.

Читайте такжеКоронавирус отбросил мир на 20 лет назад – доклад фонда Билла ГейтсаА все из-за все более распространенной веры в то, что отрава на самом деле чудодейственное лекарство против COVID-19, - пишет Business Insider. В Боливии продолжается масштабная кампания, цель которой - легализовать использование диоксида хлора в медицинских целях. Адвокаты вещества называют его "Чудо-минеральным раствором" (MMS). Сторонники MMS - широкая сеть сторонников теорий заговора и альтернативной медицины. Они без каких-либо доказательств настаивают, что отбеливатель якобы может лечить любую болезнь.

В Боливии, которая переживает глубокий политический кризис и масштабную эпидемию COVID-19 одновременно, сторонники MMS добились наибольшего успеха.

Снимки пищевода, которые опубликовал Business Insider, были добавлены к срочному сообщению для боливийских врачей, которым приходится иметь дело с наплывом пациентов с повреждениями после питья отбеливателя.

Читайте такжеВ Германии хотят официально почтить погибших от пандемии COVID-19Издание пишет, что сейчас в Боливии запрещено рекламировать MMS как медицинский раствор. Но инфраструктура здравоохранения южноамериканской страны очень слаба. Из-за этого обещания быстрых решений очень популярны среди населения. Несмотря на все предостережения, парламент Боливии недавно принял законопроект, который позволяет использовать отбеливатель как медицинский препарат.

Однако, решение было заблокировано президентом страны, который отказался его подписывать. Теперь документ будет рассматривать Верховный суд Боливии. Тем временем, производство MMS запущено в университетских лабораториях с целью лечения пациентов с COVID-19. И много людей уже пьют его, несмотря на запрет. Поэтому по всей Боливии были зафиксированы многочисленные случаи ранения и даже одна смерть после употребления отбеливателя.

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Перевод: Лесь Дымань