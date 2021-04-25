Страны Евросоюза уже приступили к поставкам кислорода и лекарств в Индию.

Европейский Союз готов немедленно оказать помощь Индии, которая переживает беспрецедентную волну заболеваемости COVID-19.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает НВ.

"Встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии. Мы готовы помочь", - отметила фон дер Ляєн.

По ее словам, Брюссель привлечет общий механизм гражданской защиты ЕС, чтобы отреагировать на запрос Индии. Этот механизм позволяет странам Евросоюза координировать свои действия в экстренных случаях.

Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич добавил, что страны ЕС уже приступили к поставкам кислорода и лекарств в Индию.

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее правительство также готовит пакет помощи Индии.

Коронавирус в мире: критическая ситуация в Индии

Ситуация с коронавирусом в Индии остается крайне тяжелой, в стране четвертый день подряд фиксируют антирекорды заболеваемости. В частности, за минувшие сутки в Индии заболел еще 349691 человек. Эпидемиологи говорят, что происходящее в Индии можно считать наиболее резким ростом заболеваемости, которое где-либо наблюдалось за год пандемии.

Население призывают вакцинироваться от COVID-19. Сейчас вакцинировано менее 10% населения, а всего в стране живет около миллиарда людей.

Из-за нехватки кислорода в индийских больницах в регионах с наибольшим количеством больных COVID-19, транспортировкой баллонов занялись военные.

США окажут дополнительную поддержку Индии в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

В целом в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 146,5 млн больных COVID-19. Больше всего умерших в США – более 571,9 тыс. человек, Бразилии – 389,4 тыс., Мексике – 214,8 тыс., Индии – 192,3 тыс. Великобритании – 127,6 тыс. и Италии – 119 тыс. Украина в общемировом антирейтинге по числу заболевших заняла 16-е место, между Мексикой и Перу.

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Автор: Александр Топчий