В бедных странах COVID-19 стал причиной пандемии страданий, и дети страдают больше всех.

Принято считать, что COVID-19 убивает в основном старших людей во всем мире. Но в бедных странах пандемия стала катаклизмом, который не ограничивается только этим.

Читайте такжеNature: Больных COVID-19 учеников начальной школы будет трудно обнаружитьИз-за нее дети умирают от недоедания. Еще больше людей погибает от туберкулеза, малярии и СПИДа. Пандемия заставляет девочек бросать школу и выходить замуж еще в детском возрасте. Из-за нее женщины умирают при родах, - пишет New York Times. Коронавирус срывает все усилия, нацеленные искоренить полиомиелит, побороть малярию и сократить женскую кастрацию. Пандемия усиливает недостаток витамина А, из-за которого еще больше детей страдают от слепоты и умирают.

В Фонде ООН в области народонаселения предостерегают, что COVID-19 может стать причиной увеличения детских браков в мире на 13 миллионов. А 47 миллионов женщин не будут иметь доступа к современным средствам контрацепции.

"Короче говоря, пандемия болезней, безграмотности и невыносимой бедности идет по следам за пандемии коронавируса. И сильнее всего она бьет по детям", - говорится в статье.

Вполне возможно, что наибольший вред от COVID-19 упал не на тех, кто непосредственно заразился коронавирусом, а на людей, которые пострадали от краха экономик, систем здравоохранения и образования в развивающихся странах. Многие школы и клиники закрыты, лекарства от СПИД и других тяжелых заболеваний стали недоступными. Кампании против малярии и кастраций приостанавливаются.

"Косвенное влияние COVID-19 на глобальный Юг будет еще хуже, чем прямой вред от него. Косвенное влияние имеет экономические и социальные последствия для гораздо большего количества людей и включает потерю работы, голодание семей, вспышки домашнего насилия. Все больше детей бросают школу. Потери упали на плечи целых поколений", - сказал исполнительный директор неправительственной организации BRAC International доктор Мухаммад Муса.

Читайте такжеВ Южном полушарии коронавирус и грипп уже встретились, что произошло?С такой точки зрения, люди, которые умирают непосредственно от COVID-19, не главные жертвы пандемии. Ими становятся дети, которые умирают от кори, потому что не получили прививки во времена чумы. А вакцинацию не прошли около 80 миллионов детей во всем мире. Или же они умрут от недоедания, потому что их папа потерял работу рикши, а мама не может сейчас продавать овощи на базаре.

Как это часто бывает в случае экономических кризисов, особое бремя падает на плечи девочек. Еще больше их заставляют выходить замуж в детском возрасте, чтобы семья мужа кормила их. Или же их отправляют в большие города работать служанками в обмен на еду или мизерную зарплату. Таким образом они сталкиваются с неграмотностью и большим риском стать жертвами насилия.

"Главный вызов, с которым имеют дело ученики, - это голод", - сказала исполнительный директор Camfed International в Африке Анделин Муримирва. Ее организация помогает девочкам получить образование в развивающихся странах. Более 60% учащихся Camfed International в Малави недоедают.

До начала пандемии коронавируса 4% девочек в Зимбабве вышли замуж до 14 лет. Эта цифра теперь может стать гораздо больше. Билл Гейтс и другие деятели призвали Конгресс США включить 4 миллиарда долларов в следующий американский пакет стимуляции, чтобы помочь большему количеству людей получить доступ к вакцине от коронавируса, когда она появится. И здесь речь не идет о благотворительности. Это инвестиция в безопасность глобального здоровья. Также нужны большие инвестиции в образование, в борьбу с полиомиелитом и голодом.

Количество людей, которые живут в вопиющей бедности, увеличилось на 37 миллионов за время пандемии COVID-19. В следующем году их станет больше еще на 25 миллионов, согласно прогнозам Института метрик и оценки состояния здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань