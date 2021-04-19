Мероприятие на 5 тысяч посетителей состоится в Ливерпуле.

В Великобритании собираются устроить первый в этом году массовый музыкальный концерт - и без соблюдения карантинных ограничений.

Мероприятие на 5 тыс. посетителей, где выступит группа Blossoms, состоится на открытом воздухе в ливерпульском парке 2 мая, пишет The Guardian.

Читайте такжеВ Украине общее количество летальных случаев из-за COVID-19 с начала пандемии достигло 40 тысяч человекСлушателям не придется надевать маски или держать социальную дистанцию. Однако попасть на шоу смогут только жители региона - обязательно с отрицательным тестом на COVID-19. Беременные или люди со слабым здоровьем забронировать билеты не смогут.

Концерт является частью государственной программы исследований для проверки безопасности массовых собраний. Специалисты будут отслеживать движение аудитории во время шоу, взаимодействие между людьми, передвижение в транспорте.

Всем, кто посетит концерт, предложат сделать ПЦР-тест на дому в день события и через пять дней после, чтобы ученые могли проследить возможное распространение коронавируса.

Концерты во время пандемии

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Перевод: Катерина Комолова