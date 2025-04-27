Военный Южной Кореи случайно открыл огонь в сторону КНДР

После инцидента Сеул не фиксирует никаких необычных признаков военной деятельности со стороны Пхеньяна.

Военный Южной Кореи случайно открыл огонь из пулемета на демаркационной линии в сторону Северной Кореи. Сеул проинформировал Пхеньян об этом инциденте, пишет Yonhap.

Стрельба произошла утром среды, 23 апреля, в демилитаризованной зоне, которая разделяет две Кореи в округе Чеорвон, примерно в 70 километрах к северу от Сеула.

Как отмечает издание, солдат по ошибке выпустил одну очередь из крупнокалиберного пулемета K6 со сторожевого поста в районе границы. Военные чиновники Южной Кореи после этого включили трансляцию, чтобы немедленно сообщить Северной Корее об инциденте.

Видео дня

Чиновники южнокорейских ВС предположили, что пули не достигли стороны Северной Кореи. Их могли замедлить укрепленные двери. После инцидента Сеул не фиксирует никаких необычных признаков военной деятельности со стороны Пхеньяна.

Рост напряжения между Южной Кореей и КНДР

Как писал УНИАН, в марте 2025 года КНДР впервые продемонстрировала строительство атомной подводной лодки, которая в перспективе может представлять угрозу безопасности Южной Кореи и США.

Эксперты предположили, что подводная лодка относится к классу 6000 или 7000 тонн и способна нести ядерное оружие. Не исключено, что Северная Корея получила от России технологическую помощь для строительства ядерного реактора, который будет использоваться на судне.

Кроме того, северокорейский диктатор Ким Чен Ын объявил об укреплении ядерного щита, отметив, что КНДР готовится к "долговременной конфронтации с враждебными странами".

Вас также могут заинтересовать новости: