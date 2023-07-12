КНР пригрозила решительным ответом в случае угрозы правам Пекина.

Пекин разозлился из-за содержания коммюнике НАТО с саммита в Вильнюсе, в котором утверждается, что Китайская Народная Республика бросает вызов интересам, безопасности и ценностям альянса.

"Злонамеренные гибридные и кибероперации КНР, а также его конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на союзников и наносят ущерб безопасности альянса", - цитирует Reuters коммюнике.

Согласно документу, Китай использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проектирования мощи, сохраняя при этом непрозрачность своей стратегии, намерений и военного наращивания

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"Содержание коммюнике, связанное с Китаем, игнорирует основные факты, искажает позицию и политику Китая и намеренно дискредитирует Китай. Мы решительно выступаем против и отвергаем это", - резко ответили в миссии Китая в Европе.

При этом КНР выступила против "продвижения НАТО на восток в Азиатско-Тихоокеанский регион" и предупредила, что любые действия, угрожающие правам Пекина, получат решительный ответ.

Позиция Китая - последние новости

6 июля лидер Китая Си Цзиньпин призвал военных углубить планирование войны и боевых действий, чтобы повысить шансы на победу в реальных боях.

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай "извлекает уроки из военных неудач Москвы" и реакции международного сообщества на продолжающуюся войну в Украине. Отдельно, КНР запугивает другие страны.

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