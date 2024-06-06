США и партнеры сделали предупредительное заявление на фоне активизации действий Китая по вербовочной кампании, нацеленной на пилотов.

США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия совместно предупредили, что Народно-освободительная армия Китая "агрессивно вербует" западных пилотов-истребителей.

Как пишет Financial Times, Национальный центр контрразведки и безопасности (NCSC) США и его партнеры по сети обмена разведывательными данными Five Eyes выпустили предупреждение, что Китай продолжает вербовать действующих и бывших пилотов из США и стран НАТО, несмотря на попытки заблокировать эту практику.

Китай вербует западных пилотов

"Чтобы преодолеть свои недостатки, армия Китая агрессивно привлекает западных военных талантов для обучения своих авиаторов, используя частные фирмы по всему миру, которые скрывают свои связи с КНР и предлагают новобранцам непомерные зарплаты", - сказал Майкл Кейси, директор NCSC. Видео дня

Беспокойство по этому поводу усилилось после того, как в 2022 году стало известно о том, что частная школа Test Flying Academy of South Africa использовала более двух десятков пилотов военно-воздушных сил, флота и армии Великобритании в отставке для помощи в обучении китайских военных пилотов.

Кейси сказал, что западные партнеры недавно достигли определенных успехов в предотвращении вербовки, но усилия Китая продолжают "развиваться в ответ". Он сказал, что предупредительный бюллетень имел целью осветить постоянную угрозу и сдержать западных пилотов от помощи Китаю.

"Для некоторых бывших военных пилотов возможность снова летать на экзотических истребителях может быть привлекательной, тем более, если это сопровождается высокой зарплатой", - сказал один американский чиновник.

В бюллетене Five Eyes сказано, что вербовщики использовали "мерзкие методы вербовки", которые скрывали причастность китайских военных. Вербовщики также нацеливались на бортинженеров, персонал центра воздушных операций и экспертов, разбирающихся в военной тактике.

В рамках обучения китайцы пыталась получить знания о современной западной авиации и тактике, которая может быть использована, например, в конфликте вокруг Тайваня.

В бюллетене говорится, что вербовщики предлагали выгодную оплату за работу в Китае, Южной Африке и других странах. Западных пилотов искали также через хедхантеров и профессиональные сетевые сайты.

Один американский чиновник сказал, что некоторые бывшие западные пилоты истребителей призывали своих коллег присоединились к процессу учений китайских авиаторов.

Борьба с вербовщиками

Вашингтон и его партнеры предприняли несколько действий, чтобы затруднить китайским военным вербовку западных пилотов. Министерство торговли США наложило санкции на группы в Китае, Кении, Лаосе, Малайзии, Сингапуре, Южной Африке, Таиланде, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах за вероятное участие в вербовке. Китайские военные ответили на эти усилия, создав организации под другими названиями и в новых местах.

В июне 2023 года Министерство торговли США ввело ограничения на TFASA. Южноафриканская летная школа обвинила США в проведении кампании "несправедливого преследования", с 2013 года после того, как она отказалась предоставить информацию о своих клиентах правительству США.

Великобритания также обновила Закон о национальной безопасности, чтобы позволить преследовать бывших пилотов за разглашение определенной военной информации. В январе НАТО провела конференцию, чтобы рассмотреть пути преодоления угрозы.

TFASA отказалась комментировать, продолжает ли она обучение китайских пилотов. В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что "не знают" о деталях, но добавили, что "страны не должны обобщать и злоупотреблять концепцией национальной безопасности и дискредитировать соответствующие компании".

"Некоторые официальные лица США поспешили обвинить Китай и запятнать нормальный обмен и сотрудничество между Китаем и США, что не способствует здоровому развитию китайско-американских отношений", - отметили в ведомстве.

Напряженность в Южно-Китайском море

Как писал УНИАН, в мае китайский флот провел масштабные военные маневры вокруг Тайваня, в рамках которых осуществил учебную осаду острова. Учения были провозглашены "наказанием" за высказывания новоизбранного президента Тайваня, который является сторонником курса на официальную независимость острова от континентального Китая.

Вместе с тем напряженность в отношениях Китай имеет не только с Тайванем, но и с Филиппинами. И с этим государством США имеют формальный военный союз, который предусматривает прямую военную помощь в случае необходимости. Президент Филиппин на днях заявил, что война с Китаем может вспыхнуть в любой момент.

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