Украинская сторона выразила надежду, что участие китайской делегации в Саммите мира могло бы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине.

В Пекине 5 июня состоялись политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Украины и Китайской народной республики(КНР).

Как говорится в заявлении МИД Украины, украинскую сторону на консультациях представлял первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, китайскую - заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.

В частности, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметили совместные шаги по активизации контактов на высшем и высоком уровнях, усиление положительной динамики торгово-экономического сотрудничества, а также дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

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"Собеседники подчеркнули важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права. Как было отмечено сторонами, взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности является фундаментом, на котором основываются двусторонние отношения Украины и Китая", - говорится в заявлении.

При этом, Сибига проинформировал собеседника о ситуации в Украине, а также подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

"Украинской стороной была выражена надежда, что участие КНР в мероприятии могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине", - отмечается в заявлении.

В то же время, Сибига отметил, что единственной основой для достижения такого мира является Формула мира президента Владимира Зеленского.

В рамках рабочего визита в Пекин также состоялись встречи со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем, а также заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу.

Как сообщал УНИАН, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не подтвердил присутствие на Саммите мира на любом уровне. Он уточнил, что США имеют контакты с другими государствами, чтобы привлечь их к участию в Саммите мира, а Китай работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира.

В то же время, главный дипломат Китая Ван И заявил, что более двух десятков стран поддержали видение Пекина по урегулированию российско-украинской войны, через несколько дней после того, как Китай заявил, что пропустит предстоящий мирный саммит в Швейцарии. Дипломат не коснулся основного требования Украины, чтобы Россия вывела свои войска со всей территории, аннексированной с 2014 года, до того, как могут начаться любые переговоры.

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