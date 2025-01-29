Используя гибридные методы войны, Китай пытается подорвать стабильность Европы и разорвать ее связи с США.

Китай целенаправленно действует на подрыв европейской безопасности в целом и НАТО в частности. Почти во всех возможных сферах деятельности КНР стремится использовать свое экономическое и торговое влияние, чтобы распространить свое влияние на весь регион и уменьшить влияние США. Об этом по итогам экспертной конференции, состоявшейся на этой неделе в Лондоне, на страницах военно-аналитического издания "1945" пишет бывший аналитик Пентагона Рубен Джонсон.

Он в частности приводит мнение эксперта Женевского центра политики безопасности Джеймса Фанелла, который охарактеризовал действия Китая как "стратегию трех войн". Это набор трех взаимосвязанных видов деятельности косвенной агрессии: война против общественного мнения, война психологических операций и юридическая война. Ожидаемый эффект заключается в том, чтобы "победить без борьбы" или получить прямую победу, если конфликт все-таки вспыхнет.

По словам Фанелла, наглые разрушительные действия Китая остаются безнаказанными, и это придает Пекину смелости игнорировать требования объяснить его действия и тем более выплатить компенсации. Одним из примеров этого стало целенаправленное разрушение в октябре 2023 года 77-километрового газопровода, соединяющего Финляндию и Эстонию.

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Финские власти, расследовавшие инцидент, установили, что виновником был китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear, который тянул якорь по дну Балтийского моря, чтобы разрушить кабели и газопроводы. Министр европейских дел Финляндии Андерс Адлеркройц тогда заявил, что этот инцидент не мог быть случайностью.

"Я не морской капитан. Но я думаю, вы заметите, что тянете якорь за собой на сотни километров", - говорил тогда министр.

Зато китайцы признали вину только через год, но Пекин заявил, что весь инцидент был "несчастным случаем" из-за сильного шторма на море.

Автор публикации отмечает, что это гибридное нападение было осуществлено против малых стран НАТО, которые не имеют достаточно экономического потенциала, чтобы наказать Китай, и мало сил даже для того, чтобы охранять собственные территориальные воды.

Однако ранее Китай так же убедился, что крупные страны НАТО, которые имеют достаточно силы, чтобы ответить Пекину, предпочитают избегать конфоронтации в подобных ситуациях.

В 2018 году правительство Германии подготовило секретную оценку внутренней разведки, в которой был сделан вывод о том, что Пекин агрессивно пытался повлиять на все уровни немецкого правительства, общества и бизнеса. Но этот отчет старались тщательно скрывать от общественности "из-за опасений, что он негативно повлияет на немецко-китайские деловые отношения".

"Вот и имеете. Бизнес важнее демократии, верховенства права, отстаивания прав человека и так далее. Неудивительно, что китайцы считают, что могут делать в Европе все, что им заблагорассудится. Неудивительно, что россияне думали, что им удастся вторгнуться в Украину", - прокомментировал ситуацию автор концепции о "трех войнах" Китая Джеймс Фанелл.

Китай наращивает военный потенциал

Как писал УНИАН, Китай строит огромный комплекс, который может помочь в разработке ядерного оружия. Комплекс поможет провести необходимые тесты без нарушения моратория на испытательные взрывы ядерного оружия.

Также мы рассказывали, что Китай создал новую модель искусственного интеллекта, которая оказалась одновременно и мощнее, и дешевле американских аналогов. Это уже привело к падению акций ведущих технологических компаний США.

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