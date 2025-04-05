По поводу мотивации относительно этого вопроса, он отметил, что, если такой человек не проснулся за 11 лет, то этот человек не является гражданином.

Гражданин Украины, который не находится на фронте или не помогает в тылу, не может называть себя таковым. Такое заявление сделал начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью YouTube-каналу "Анна Максимчук".

"Если человек говорит "а я тут при чем?", - он не гражданин. Жестко. Но по сути", - подчеркнул Буданов.

По поводу мотивации относительно этого вопроса, он отметил, что, если такой человек не проснулся за 11 лет, то этот человек не является гражданином.

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"Он, ни в коем образом, не может считать себя гражданином. И общество его должно воспринимать именно так. Как бы это жестко не звучало. Кто-то может с автоматом защищать, кто-то - в тылу, но все должны работать на эту победу", - отметил Буданов.

Другие заявления Буданова - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Буданов ответил, кто в России больше всего влияет на решения Путина. Он сообщил, что сейчас окружение российского диктатора, которое формирует его мнение и помогает принимать решения, не изменилось.

Также он объяснил, почему не получится быстро достичь мира. По словам Буданова, могласно стратегии России, если до 2026 года она не выходит из этой войны, то теряет даже шанс на мировое лидерство, а РФ нужен будет перерыв.