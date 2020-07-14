В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

Приговор исполнили в отношении 47-летнего члена ультраправой организации Дэниэла Льюиса Ли.

Власти Соединенных Штатов осуществили смертную казнь заключенного, находящегося под федеральной юрисдикцией.

Приговор исполнили в отношении 47-летнего члена ультраправой организации Дэниэла Льюиса Ли, который ожидал своей участи в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Мужчину обвинили в убийстве торговца оружием и членов его семьи, сообщает Associated Press.

Читайте такжеВ Иране к смертной казни приговорили журналиста из-за протестов в 2017 году

Казнь была осуществлена с помощью смертельной инъекции. Во время последнего слова осужденный в очередной раз заявил о своей невиновности.

Ранее Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции о временном моратории на казни. Сегодня в федеральных тюрьмах США находятся около 60 человек, приговоренных к смерти за особо тяжкие преступления.

Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram