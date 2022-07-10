Политолог из Казахстана Димаш Альжанов убежден, что его страна не будет оказывать военную помощь союзникам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Это полностью исключено. То, что в январе были призваны российские войска для поддержания режима, эту ситуацию в Казахстане видят иначе. Ее можно сравнить с Революцией достоинства в Украине в 2014 году. Представьте, что Янукович призвал бы российские войска для поддержки своего режима. Общество очень остервенело из-за этой ситуацией сейчас, понимая это. Токаев, конечно, не пойдет ни на какую поддержку российской агрессии. Потому что это означало бы конец его политической карьере", - сказал политолог.
Он отметил, что большая часть гражданского общества в Казахстане поддерживает Украину.
"Поддерживает борьбу Украины за независимость и территориальную целостность. Здесь настроение в основном проукраинское. Проблема заключается в том, что политический режим, который действует в Казахстане, более пророссийский. Это создает большие препятствия для нас, и мы публично даже не можем выразить поддержку", - сказал Альжанов.
По его словам, несмотря на риторику и попытки президента Токаева каким-то образом дистанцироваться от войны и кризиса, который спровоцировала Россия, в целом Казахстан для России является страной, которая предоставляет доступ к международным рынкам.
"Казахстан, к сожалению, не последователен в своей политике. Да, были отдельные акции в поддержку со стороны общества, потому что в Казахстане общество на стороне Украины и осуждает военное вторжение России. Однако, власти Казахстана не разрешают проводить митинги в поддержку Украины", - рассказал Альжанов.
Политолог отметил, что Казахстан до сих пор находится в зоне российского влияния, как экономического, так и политического.
"В январе российские войска помогли удержать власть в руках президента Токаева, который использовал армию для подавления протестов в Казахстане. Сейчас, имея эти тесные взаимосвязи, Казахстан хотя официально и ведет риторику дистанцирования, на самом деле, он не дистанцировался от России. Эти два авторитарных режима близки", - сказал Альжанов.
По мнению политолога, Казахстан может приблизиться и стать стратегическим партнером Украины только при условии демократизации.
"Казахстану нужна демократизация. Вроде того, что произошло с Украиной, начиная с 2014 года, что сделало Украину более демократической страной. Пример Украины - это пример для многих постсоветских стран, особенно Центральной Азии", - акцентировал Альжанов.
Он добавил, что нужно смотреть на режим в Казахстане так же, как и на режим в России и Беларуси – это консолидированные автократии.
"У нас нет возможности выбора, мы не выбираем власть - выборы здесь не работают. Том, нужна серьезная политическая трансформация, прежде чем общество будет влиять на внешнюю и внутреннюю политику Казахстана", - резюмировал Альжанов.
Война в Украине и позиция Казахстана:
9 июля 2022 года казахстанский оппозиционер Айдос Садыков заявил, что Казахстан продолжает активно помогать России обходить санкции несмотря на все последние заявления президента страны Касым-Жомарта Токаева.
9 июля 2022 года директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский заявил о том, что РФ мечтает оккупировать часть Казахстана.
Ранее Токаев поручил Национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход России. А до этого Токаев в рамках Петербургского международного экономического форума заявил о невозможности признания так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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