Димаш Альжанов считает, что президент Казахстана не пойдет ни на какую поддержку российской агрессии.

Политолог из Казахстана Димаш Альжанов убежден, что его страна не будет оказывать военную помощь союзникам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Это полностью исключено. То, что в январе были призваны российские войска для поддержания режима, эту ситуацию в Казахстане видят иначе. Ее можно сравнить с Революцией достоинства в Украине в 2014 году. Представьте, что Янукович призвал бы российские войска для поддержки своего режима. Общество очень остервенело из-за этой ситуацией сейчас, понимая это. Токаев, конечно, не пойдет ни на какую поддержку российской агрессии. Потому что это означало бы конец его политической карьере", - сказал политолог.

Он отметил, что большая часть гражданского общества в Казахстане поддерживает Украину.

"Поддерживает борьбу Украины за независимость и территориальную целостность. Здесь настроение в основном проукраинское. Проблема заключается в том, что политический режим, который действует в Казахстане, более пророссийский. Это создает большие препятствия для нас, и мы публично даже не можем выразить поддержку", - сказал Альжанов.

По его словам, несмотря на риторику и попытки президента Токаева каким-то образом дистанцироваться от войны и кризиса, который спровоцировала Россия, в целом Казахстан для России является страной, которая предоставляет доступ к международным рынкам.

"Казахстан, к сожалению, не последователен в своей политике. Да, были отдельные акции в поддержку со стороны общества, потому что в Казахстане общество на стороне Украины и осуждает военное вторжение России. Однако, власти Казахстана не разрешают проводить митинги в поддержку Украины", - рассказал Альжанов.

Политолог отметил, что Казахстан до сих пор находится в зоне российского влияния, как экономического, так и политического.

"В январе российские войска помогли удержать власть в руках президента Токаева, который использовал армию для подавления протестов в Казахстане. Сейчас, имея эти тесные взаимосвязи, Казахстан хотя официально и ведет риторику дистанцирования, на самом деле, он не дистанцировался от России. Эти два авторитарных режима близки", - сказал Альжанов.

По мнению политолога, Казахстан может приблизиться и стать стратегическим партнером Украины только при условии демократизации.

"Казахстану нужна демократизация. Вроде того, что произошло с Украиной, начиная с 2014 года, что сделало Украину более демократической страной. Пример Украины - это пример для многих постсоветских стран, особенно Центральной Азии", - акцентировал Альжанов.

Он добавил, что нужно смотреть на режим в Казахстане так же, как и на режим в России и Беларуси – это консолидированные автократии.

"У нас нет возможности выбора, мы не выбираем власть - выборы здесь не работают. Том, нужна серьезная политическая трансформация, прежде чем общество будет влиять на внешнюю и внутреннюю политику Казахстана", - резюмировал Альжанов.

Война в Украине и позиция Казахстана:

9 июля 2022 года казахстанский оппозиционер Айдос Садыков заявил, что Казахстан продолжает активно помогать России обходить санкции несмотря на все последние заявления президента страны Касым-Жомарта Токаева.

9 июля 2022 года директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский заявил о том, что РФ мечтает оккупировать часть Казахстана.

Ранее Токаев поручил Национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход России. А до этого Токаев в рамках Петербургского международного экономического форума заявил о невозможности признания так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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