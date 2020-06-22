В Германии из-за карантина случились столкновения - пострадали восемь копов

Около 700 жильцов немецкого Гёттингена были помещены на карантин после того, как примерно у 120 из них был обнаружен коронавирус.

В немецком Гёттингене восемь полицейских пострадали в ходе акции протеста против карантина, введенного из-за коронавируса.

Об этом заявил глава полиции города Уве Люриг на пресс-конференции, сообщает Deutsche Welle.

Он уточнил, что трое из пострадавших временно не могут исполнять служебные обязанные из-за полученных травм.

Накануне от 80 до 100 жителей комплекса многоэтажных домов, где был введен карантин, собрались за установленным ограждением, чтобы выразить протест против режима самоизоляции. Некоторые протестующие начали бросать в прибывших стражей порядка бутылки, камни, пиротехнику и другие предметы. Полицейские применили перцовый газ, чтобы предотвратить снос заграждения. О пострадавших среди жильцов информации нет.

Читайте такжеГермания частично отменила введенный из-за COVID-19 пограничный контроль

Отмечается, что около 700 жильцов были помещены на карантин после того, как примерно у 120 из них был обнаружен коронавирус. Так как жителям запрещено покидать дома, власти города организовали для них доставку продуктов, медикаментов и других необходимых вещей. При необходимости жильцам на месте оказывается медицинская помощь.

По данным властей города, жилой комплекс состоит из небольших квартир размером от 19 до 38 квадратных метров, в некоторых из которых проживают семьи с несколькими детьми. После протеста обербургомистр Гёттингена Рольф-Георг Кёлер заявил о введении нового правила, согласно которому те из жильцов, кто дважды сдаст тест на коронавирус с отрицательным результатом, смогут выходить из жилого комплекса группами до трех человек.

Как сообщал УНИАН, правительство Германии не будет эвакуировать на родину своих граждан, заразившихся коронавирусом во время отпускных поездок за границу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram