Министр здравоохранения Канады признала, что не исключает возможность закрытия всей страны на жесткий карантин, если число новых случаев заражения коронавирусом будет расти. Однако, она добавила, что канадское правительство сейчас лучше подготовлено к борьбе с инфекцией, чем во время первой волны.
Читайте такжеЕврокомиссия предлагает совместные правила определения карантинных зон в ЕС - СМИКак пишет Reuters комментарий министра Патти Хайду прозвучал после того, как она пообещала придерживаться "более хирургического подхода" к борьбе со вспышками COVID-19. За минувшие сутки в Канаде зафиксировали 1351 новый случай заражения. Это самое высокое суточное увеличение случаев с первого мая. Распространение вируса усиливается на фоне открытия школ и увеличения массовых собраний людей.
"Мы видим, что цифры растут. Но полная остановка экономики будет очень тяжелой для страны. Конечно, она не исключена, потому что... послушайте, мы должны защитить здоровье канадцев и сделаем все, что будет нужно", - сказала она.
Хайду также добавила, что Канада "в значительной степени улучшила" свою систему здравоохранения. И сейчас она имеет лучшие запасы оборудования и всего, чего остро не хватало во время первой волны прошлой весной.
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