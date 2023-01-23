Период 1881-1996 годов стал "темным" временем для истории отношений местного коренного населения с канадцами. Тогда около 150 тысяч детей разлучили со своими семьями и переместили в специализированные интернаты.

Правительство Канады согласилось выплатить порядка 1,5 млрд евро (2,8 млрд канадских долларов) компенсации за геноцид коренных индейцев, который происходил на территории страны вплоть до 1996 года.

В период с 1881 по 1996 год около 150 тысяч детей коренных жителей разлучили со своими семьями и переместили в канадские школы-интернаты, в которых их подвергали всяческим издевательствам. Теперь правительство пришло к официальному соглашению с индейцами об уплате компенсации за ущемления в прошлом.

Речь идет, как о культурных притеснениях: запрете говорить на коренном языке своих предков, соблюдать традиции, так и о других формах насилия. Например, избиениях, голоде и сексуальном насилии, которым подвергались индейские дети.

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Один из самых громких случаев с утеснением коренного народа обнаружили в 2021 году в бывшей школе-интернате в Британской Колумбии. Там нашли останки 215 замученных детей. Подобные находки были и в других интернатах, в которых забирали детей. Интересно, что курировала такие спецзаведения в основном церковь.

Впервые групповой иск против Канады за культурный геноцид индейцев подали в 2012 году 325 представителей коренных общин. Все эти годы соглашение находилось на рассмотрении Федерального суда.

Как отметил один из истцов коренных народов Гарри Фещук, компенсацией индейцы смогут распорядиться по своему усмотрению. Деньги будут перечислены в специальный фонд.

"Канаде потребовалось слишком много времени, чтобы признать свою историю, признать геноцид, который она совершила, и признать коллективный вред, причиненный нашим народам школами-интернатами", - прокомментировал он "мировую" с правительством.

Геноцид украинцев

В истории Украины есть также свои примеры геноцида населения, которому наша страна подвергалась в разные периоды своего существования. Самым ярким из них является Голодомор 1932-1933 годов, который по разным оценкам забрал жизни от 2,6 до 3.9 миллиона человек.

Только в прошлом году Европейский парламент большинством голосов официально признал Голодомор геноцидом украинского народа. "За" документ проголосовали 507 депутатов, против - 12, воздержались - 17.

Однако теперь украинцы сталкиваются с новой формой геноцида в рамках полномасштабной агрессии, которую начала РФ 24 февраля 2022 года. 14 января страна стала жертвой кровавого теракта России, которая ракетным ударом по многоэтажке в Днепре убила 45-ть человек.

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