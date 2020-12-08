Он намерен посетить польскую "зону, свободную от ЛГБТ" в начале следующего года.

Министр европейских дел Франции Клеман Бон публично объявил, что он гей.

Читайте такжеЖурналист запустил шоу о знаменитостях – открытых геях и трансгендерах (видео)Об этом он рассказал в интервью французскому гей-журналу Têtu, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По его словам, он хотел продемонстрировать, что гомосексуальность "не является помехой" для того, чтобы стать министром.

"Я гей, и у меня нет проблем сказать об этом", - заявил Клеман Бон.

Также министр пообещал поддерживать ЛГБТ-сообщество в Польше и организацию по защите прав на аборт. Он намерен посетить польскую "зону, свободную от ЛГБТ" в начале следующего года. Ранее сотни польских муниципалитетов объявили себя зонами, свободными от ЛГБТ.

"Я бы не хотел, чтобы люди говорили, что я борюсь против зон, свободных от ЛГБТ, потому что я гей. Было бы обидно сказать, что я веду эту борьбу за себя. Однако как министр по европейским делам у меня есть дополнительная ответственность. Я должен бороться за толерантность", - отметил он.

Гомофобия в Польше: что известно

Согласно опросу FRA, 60% респондентов подтвердили, что в Польше выросла нетерпимость к ЛГБТ+.

В сентябре 2020-го председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что ЛГБТ – это угроза для западной цивилизации, и призвал бороться с ней.

9 ноября стало известно, что польскому Сейму собираются подать законопроект, предусматривающий запрет маршей равенства. Главным пунктом законопроекта является запрет на проведение маршей равенства.

Ранее в Брюсселе на секс-вечеринке задержали члена Европарламента - одного из членов-основателей Fidesz, правой националистической партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Фидес открыто выступает против равных прав для ЛГБТ.

Позже организатор гей-вечеринок в Брюсселе заявил, что на них бывали политики из Польши и Украины. По его словам, регулярными гостями его вечеринок являются четыре политика правящей партии Польши "Право и справедливость", фамилии которых он называть не хочет.

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Автор: УНИАН