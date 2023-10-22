Это уже второй за день инцидент со взрывами на границе Газы, Египта и Израиля.

Израильский танк обстрелял египетский пограничный пост возле Сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Танк ЦАХАЛа случайно обстрелял и поразил египетскую позицию вблизи границы в районе Керем-Шалом. Инцидент расследуется, детали выясняются. ЦАХАЛ выражает сожаление по поводу инцидента", – говорится в заявлении.

Как сообщает Times of Israel, военный представитель Египта подтвердил факт происшествия. По его словам, неустановленное количество пограничников получили "легкие ранения" от "осколков снаряда, случайно выпущенного из израильского танка".

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Следует отметить, что Керем-Шалом расположен на пересечении границ Египта, сектора Газа и Израиля. Эта точка обычно используется в качестве перевалочного пункта для товаров и в настоящее время остается закрытой.

Конфликт Израиля и ХАМАС - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня днем в районе контрольно-пропускного пункта "Рафах" между Египтом и сектором Газа прогремел взрыв. Причина и точное место взрыва пока неизвестны, но, по словам очевидцев, он прозвучал, когда второй конвой с гуманитарной помощью въехал на территорию КПП.

Стоит уточнить, что КПП "Рафах" находится более чем в 10 километрах от пограничного пункта Керем-Шалом. Так что речь идет о двух отдельных инцидентах.

Между тем США предостерегают третьи силы, под которыми очевидно следует понимать Иран и Хезболлу, от вмешательства в войну Израиля и ХАМАС. В Пентагоне пообещали отреагировать должным образом на появление "третьего лишнего".

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