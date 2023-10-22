В настоящее время информации о пострадавших нет.

Днем в районе контрольно-пропускного пункта "Рафах" между Египтом и сектором Газа раздался взрыв.

Причина и точное место взрыва пока неизвестны, но, по словам очевидцев, он раздался, когда второй конвой с гуманитарной помощью въехал на территории КПП, пишет Reuters.

Звук сирен машин скорой помощи был слышен вскоре после того, как второй конвой с гуманитарной помощью въехал на территорию "Рафаха" с египетской стороны.

Видео дня

Причина и точное место взрыва пока не установлены.

Напомним, вчера через "Рафах" в Газу проехала первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью.

Гуманитарная помощь для сектора Газа

С начала обострения арабо-израильского конфликта обстрелы КПП на стороне Газы повредили дороги и здания.

Египет 21 октября открыл пропускной пункт "Рафах" с сектором Газы. Это сделали для эвакуации иностранцев из региона. Как сообщалось в заявлении посольства США в Израиле, пункт пропуска заработал в 10 утра. Дипломаты надеялись, что многие люди смогут пересечь границу в случае ее открытия. Посольство предупредило граждан США, которые будут пытаться въехать в Египет, что стоит ожидать "потенциально хаотичной и беспорядочной среды по обе стороны границы".

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