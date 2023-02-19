Удар повредил несколько зданий в густонаселенном районе сирийской столицы.

В ночь на воскресенье, 19 февраля, Израиль нанес ракетные удары по столице Сирии Дамаску и ее пригороду. Ракета задела и гражданскую инфраструктуру.

Как сообщает Международное агентство Reuters, одна из ракет попала в здание в районе Кафр-Суза в центре Дамаска вблизи одного из объектов иранских сил. По меньшей мере пять человек погибли, еще 15 получили ранения.

Удар повредил несколько зданий в густонаселенном районе вблизи площади Омейяд в центре столицы. Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отметил, что это здание – так называемая "иранская школа", служившая штабом Сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. По данным эксперта, был нанесен удар у резиденции президента Сирии.

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Иранские источники заявляют, что Сирию атаковали израильские самолеты. Официально Израиль не комментирует причастность к этой операции. Впрочем, власти страны редко делают заявления по атакам.

Ситуация в Сирии: последние новости

Российская Федерация собралась перебрасывать из Сирии в Украину часть "стратегических вооружений". Российская сторона проинформировала о своих планах Израиль и попросила не вмешиваться. Однако все пошло не по плану оккупантов.

В конце октября Израиль нанес авиаудары по окрестностям столицы Сирии, где могли делать иранские дроны. Сирийские средства противовоздушной обороны якобы сбили часть ракет, однако другие попали в некоторые объекты вблизи столицы и вызвали разрушения.

Также ранее сообщалось, что Израиль ударил по аэропорту в Димасе, который использовался для сбора иранских дронов: поток боеприпасов и запчастей к иранским БПЛА начал поступать в Димас в январе 2022 года.

Совсем недавно военные США сбили на территории Сирии беспилотный летательный аппарат, вероятно, иранского производства. Он проводил разведку вблизи американской военной базы.

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