Израиль выпустил по Сирии пять ракет
01:47, 01 мая 2020Мир
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О пострадавших не сообщается.
Иллюстрация REUTERS
Израиль нанес ракетный удар по сирийской провинции Эль-Кунейтра.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Шам FM».
Израильская армия выпустила пять ракет с территории Голанских высот по ряду объектов на юго-западе Сирии.
По ее данным, в результате удара был нанесен материальный урон. О пострадавших не сообщается.
Как сообщал УНИАН, в Сирии в результате взрыва заложенной в бензовоз бомбы погибли десятки людей.
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