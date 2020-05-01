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Израиль выпустил по Сирии пять ракет

01:47, 01 мая 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Шам FM».

Израильская армия выпустила пять ракет с территории Голанских высот по ряду объектов на юго-западе Сирии.

По ее данным, в результате удара был нанесен материальный урон. О пострадавших не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в Сирии в результате взрыва заложенной в бензовоз бомбы погибли десятки людей.

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