Решение принято в связи с повсеместной нехваткой кислорода в больницах для пациентов с COVID-19.

Власти Индии приняли решение о строительстве 551 станции по производству медицинского кислорода на фоне резкого обострения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает Синьхуа со ссылкой на канцелярию премьер-министра Индии.

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Решение принято в связи с повсеместной нехваткой кислорода в больницах для пациентов с COVID-19. Особенно сложная ситуация в последнее время наблюдается в Дели.

"Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился, чтобы эти станции были введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Кроме того, станции будут в значительной степени способствовать обеспечению доступности кислорода на уровне округов", – говорится в публикации.

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Автор: Денис Прядко