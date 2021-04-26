Власти Индии приняли решение о строительстве 551 станции по производству медицинского кислорода на фоне резкого обострения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает Синьхуа со ссылкой на канцелярию премьер-министра Индии.
Читайте такжеВ Индии четвертый день подряд зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19
Решение принято в связи с повсеместной нехваткой кислорода в больницах для пациентов с COVID-19. Особенно сложная ситуация в последнее время наблюдается в Дели.
"Премьер-министр Индии Нарендра Моди распорядился, чтобы эти станции были введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Кроме того, станции будут в значительной степени способствовать обеспечению доступности кислорода на уровне округов", – говорится в публикации.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Франция первой в ЕС пожертвует вакцину от COVID-19 бедным странам
- На грани апокалипсиса: Индия бьет рекорды по заболеваемости COVID-19, больницы и крематории не справляются
- ЕС готовит помощь Индии, где ситуация с COVID-19 является крайне тяжелой
- В Иране начали производить собственную вакцину от COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram