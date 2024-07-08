Он напомнил, что РФ использует на войне против Украины иранское и северокорейское оружие.

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми предостерег Китай от помощи России в войне против Украины.

Во время визита в Польшу он обсудил со своим польским коллегой Радославом Сикорским опасность, которую могут представлять для Запада авторитарные государства. Он отметил, что Пекину следует быть очень осторожным в вопросе углубления партнерства с РФ, Ираном и КНДР.

"Я обеспокоен, что вижу иранские беспилотники в Украине. Меня беспокоит, что снаряды из Северной Кореи используются здесь, на европейской земле. И, конечно, меня беспокоит партнерство, которое, как я вижу, Россия налаживает с этими авторитарными государствами. Я думаю, что Китай должен быть очень осторожен в углублении этих партнерских отношений в ближайшие недели и месяцы", - цитирует Лэмми The Telegraph. Видео дня

Также глава британского МИД прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. "Мы призываем к прекращению огня (в секторе Газа - УНИАН) с конца прошлого года. Все мы надеемся, что в последующие дни план Байдена будет принят ХАМАСом и, конечно, израильским правительством, и мы сможем увидеть это прекращение огня. Мы хотим, чтобы заложники были освобождены", - добавил он.

Новое правительство Великобритании

В начале июля на досрочных парламентских выборах в Великобритании победила лейбористская партия. Новый премьер-министром стал ее лидер Кир Стармер.

Канцлером казначейства стала Рэйчел Ривз, вице-премьером - Анджел Рейнер, главой министерства внутренних дел назначен Иветт Купер, а министером обороны - Джон Хили.

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