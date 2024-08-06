После убийства лидера движения ХАМАС Исмаила Хании, Иран через Венгрию сообщил о намерении атаковать Израиль. Однако Иран предупредит Запад о том, когда примерно будет бить. Возможно, даже о том, куда именно (что позволит сбить большинство целей).

Вероятно, масштаб будет несколько больше, чем в апреле, когда Иран и Израиль уже обменивались ударами. Дело в том, что Тегерану сейчас нужен именно такой ответ. Ведь для него убийство Исмаила Хании в резиденции под защитой Ирана стало настоящей пощечиной. И теперь нужно показать, что Иран не является слабым.

Думаю, они подключат своих прокси в Сирии, Ливане, Палестине. Возможно, расчет идет на то, что сейчас нагнетание атмосферы приведет к тому, что Израиль нанесет превентивные удары по Ирану или его прокси, что позволит Тегерану говорить, что они только защищаются, а Израиль - агрессор.

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Для нас это плохая история в любом случае. Ведь нам не выгодна дестабилизация на Ближнем Востоке. Поэтому желательно, чтобы эта ситуация это дошла до региональной войны.

Зато России хаос и дестабилизация на Ближнем Востоке выгодны. Поэтому понятно, что они будут помогать нагнетать атмосферу медийно (собственно, это они и делают). Для россиян такая дестабилизация, я бы не сказал, что желательна, ведь они могут потерять свои позиции в Сирии в случае большой войны на Ближнем Востоке. Однако, с другой стороны, эта ситуация не несет для россиян жизненно опасных рисков.

Дело в том, что чем больше хаоса, тем больше Запад будет распылять внимание для того, чтобы сдерживать различные угрозы на нескольких фронтах одновременно. А это вполне устраивает Россию. Особенно сейчас, когда начались реальные разговоры о переговорах между Украиной и РФ.

Что касается непосредственных игроков на Ближнем Востоке, то тотальной войны никто не хочет, потому что никто к ней не готов.

Это рискованно, дорого и может ударить по экономике (особенно Ирана, у которого экономика слабая). Вместе с тем, никто в регионе не хочет казаться слабым, и всем нужно "сохранить лицо".

Именно это сейчас стоит целью - пытаются найти способ, как "сохранить лицо", но при этом не довести ситуацию до неконтролируемой эскалации. Отсюда все эти истории с "предупреждениями": когда медийная часть используется больше, чем реальная. То есть, в медиа происходит чуть ли не виртуальная война, а на самом деле все может быть гораздо скромнее, как это уже было в апреле.

Илия Куса, эксперт по международной политике аналитического центра Украинский институт будущего