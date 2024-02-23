В заявлении Ирана говорится, что страна пытается не "способствовать продолжению войны".

Иран отрицает отправку баллистических ракет в Россию. Представители страны заявили, что последние обвинения "не имеют оснований",

"Несмотря на отсутствие каких-либо действующих международных ограничений или запретов на продажу баллистических ракет, Иран считает себя морально обязанным воздержаться от сделок с оружием на время продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, - цитирует CNN заявление постоянного представительства Исламской Республики Иран при ООН.

Это решение было принято, чтобы не "способствовать продолжению войны", говорится в заявлении.

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В четверг Белый дом предупредил об "углублении" военных связей между Россией и Ираном, которые помогают поставлять материалы для поддержки войны президента России Владимира Путина против Украины. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби рассказал о дальнейших санкциях против Ирана и заявил, что администрация "готова пойти дальше, если Иран продаст баллистические ракеты России".

Кирби сказал, что США внимательно следят за тем, поставляет ли Иран баллистические ракеты россиянам, но официальные лица "не видели никаких подтверждений того, что ракеты действительно перемещались" между странами.

Иран передал России баллистические ракеты - что известно

Издание Reuters сообщило, что в январе Иран начал поставки баллистических ракет в Россию. Уже передано несколько партий, и планируются следующие. При этом заявлено о 400 ракетах, но не совсем понятно, идет ли речь об уже переданных ракетах, или об общем количестве по контракту.

В ГУР Минобороны Украины не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

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