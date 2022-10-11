В том числе среди них есть тела бойцов из многострадальной Еленовки.

В Украину вернули тела 62 павших украинских воинов.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко удалось вернуть украинских воинов, в частности, бойцов из многострадальной Еленовки.

"Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!" - подчеркнул Котенко.

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Также сказано, что в областях работают региональные центры Уполномоченного, с которыми можно связаться по номеру горячей линии: 0 800 339 247.

В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.

Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно уполномоченному: (099) 792-01-26.

Теракт в Еленовке: что известно

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в Донецкой области произошел взрыв, в результате которого разрушено здание, где содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

Миссия ООН по выяснению фактов не может поехать в следственный изолятор в Еленовке Донецкой области, где было убито более 50 украинских военнопленных, из-за отсутствия гарантий безопасности.

21 сентября состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого освобождены 215 украинских защитников. Среди них - восемь раненых во время российского теракта в Еленовке.