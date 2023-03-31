Индия очень хочет сделать "консенсусное заявление" G20, что неизбежно включает мнение агрессора.

Страны "Большой двадцатки" (G-20) близки к тому, чтобы согласовать общую позицию по войне в Украине. Такое мнение выражают представители Индии, которая сейчас председательствует в организации, пишет Bloomberg.

Источник, знакомый с этим вопросом, заявил журналистам, что делегаты стран-участниц в последнее время "оставались в одном и том же помещении на последних встречах", что заметно контрастирует с регулярными демаршами во время подобных переговоров в прошлом году в Индонезии.

Отмечается, что Индия, которая примет у себя следующий саммит G-20 в сентябре, желает продемонстрировать свою способность добиться консенсусной позиции организации по российско-украинской войне. В прошлом году это не удалось из-за России и Китая, которые были категорически не согласны с формулировками, которые предлагали другие участники.

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Индия добивается в первую очередь "деполитизации" вопроса поставок продовольствия и удобрений, дефицит которых на мировом рынке возник из-за войны двух крупнейших поставщиков.

По словам главного переговорщика в G-20 от Индии Амитабха Канта, переговорной группе нужно обсудить целый ряд "насущных вопросов", включая глобальный финансовый долг и проблемы климата.

"Российско-украинский вопрос не может сдерживать многие другие вопросы", — сказал Кант.

Индия хочет забыть о войне в Украине

Власти Индии заняли нейтральную позицию по войне в Украине и пытаются получить максимальную выгоду от самого кровавого конфликта в Европе со времен Второй мировой. В частности Индия активно скупает подешевевшую из-за санкций российскую нефть, а затем полученные из нее нефтепродукты продает на других рынках.

При этом индийские власти открыто говорят, что не хотят решать проблему российской агрессии и предпочитают просто забыть об этой войне. Индия призывает мир сосредоточиться на глобальной бедности и "отойти" от войны в Украине.

Индия не только не вводит санкции против России за ее войну в Украине, но отказывается даже обсуждать этот вопрос на международных площадках. Во время голосований в ООН за резолюции в поддержку Украины и против России Индия выбирает пункт "воздержаться".

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