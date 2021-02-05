Трамп не будет свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте / фото REUTERS
Экс-президент США Дональд Трамп не придет свидетельствовать на слушаниях в Сенате по делу о его импичменте.
Об этом заявил его советник Джейсон Миллер, сообщает CNN.
"Президент не будет давать показания в антиконституционном процессе", - заявил Миллер.
Ранее обвинители от Палаты представителей США обратились к Дональду Трампу с требованием дать показания в рамках процедуры его импичмента. Трамп должен был дать показания под присягой в период с 8 по 11 февраля.
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Импичмент Трампа: что известно
- Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.
- 6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.
- После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
- Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, подвергнутым импичменту после ухода с должности.
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