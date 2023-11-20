Он обратился к общественности.

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на скандал, вызванный его поддержкой антисемитского комментария.

В микроблоге X (ранее Twitter) он написал пост, в котором назвал все обвинения в антисемитизме фальшивыми. "На прошлой неделе в СМИ появились сотни фальшивых материалов, утверждающих, что я антисемит. Ничто не может быть дальше от истины", - написал Маск.

Также владелец социальной сети сказал, что желает человечеству только самого лучшего, а "всем остальным - процветающего и захватывающего будущего".

Видео дня

Новый скандал вокруг Илона Маска: все детали

Напомним, что ранее миллиардер публично поддержал комментарий о том, что еврейские сообщества "разжигают ненависть к белым людям". Он написал автору сообщения: "Вообще-то ты сказал правду".

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс осудил его слова, сказав, что неприемлемо "повторять отвратительную ложь, стоящую за самым фатальным актом антисемитизма в американской истории".

После этого Apple, Disney, IBM, Paramount и Sony Pictures объявили о приостановке рекламы в социальной сети X. Теперь Маск намерен подать "термоядерный иск" против организации Media Matters, опубликовавшей исследование, согласно которому соцсеть якобы размещала рекламу рядом с пронацистскими постами.

Вас также могут заинтересовать новости: