Премьер-министр заявил, что поддерживает создание национального органа по СМИ и санкции для журналистов, которые не исправляют ошибки в своих материалах.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который отличается своей пророссийской позицией, назвал журналистов крупных СМИ "кровожадными ублюдками".

Как пишет Politico, он пригрозил им новыми ограничениями, включая создание национального органа по контролю за СМИ, что, по мнению критиков, равносильно государственной цензуре.

Фицо впал в ярость на пресс-конференции после того, как журналист спросил его о напряженности в его трехпартийной правящей коалиции. Президент Словакии Петер Пеллегрини, представляющий партнера по коалиции - компанию Hlas, в выходные подверг правительство критике.

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"С первого дня парламентских результатов 30 сентября 2023 года вы не оставляли нас в покое ни на минуту. Вы напали на нас, как кровожадные ублюдки", - сказал Фицо.

Он выделил крупные независимые словацкие ежедневные газеты Denník N и Sme, а также портал Aktuality, которые критиковали его правительство и с которыми он прекратил всякое общение. Фицо продолжил:

"Читаете ли вы свои статьи после того, как написали их? Не думаю, что читаете... Это чистая ненависть. Вы одержимы дьяволом".

Он также обвинил журналистов в майском нападении, во время которого стрелок четыре раза выстрелил ему в живот.

"Вы хотите только вреда, вреда, вреда и вреда, и именно поэтому атмосфера в обществе такая, какая она есть", - сказал Фицо.

Далее он перечислил различные меры, которые его правительство может принять против СМИ, которые, по его словам, "делают все, что хотят, не неся абсолютно никакой ответственности".

"Пришло время, когда мы должны будем реагировать на подобные вещи", - сказал Фицо, добавив, что "медиа-хаос", охвативший Словакию, "не существует ни в одной другой стране ЕС".

Премьер-министр заявил, что поддерживает создание национального органа по СМИ и санкции для журналистов, которые не исправляют ошибки в своих материалах. Он считает, что все журналисты должны проходить курсы переквалификации, как "адвокаты и нотариусы".

Скандальные заявления Фицо

Недавно Роберт Фицо резко раскритиковал призывы евродепутатов о предоставлении разрешения Украине на дальнобойные удары по территории РФ.

Во время выступления по случаю 80-летия Карпатско-Дуклянской операции Фицо заявил, что некоторые члены Европарламента "с легкостью весеннего ветерка" говорят о передаче Украине ракет таким образом "поощряя войну продолжаться". Кроме того, он предложил "ударить ракетой по какому-то фонтану", чтобы политики "поняли, о чем, собственно, идет речь".

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