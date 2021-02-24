Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон собирается написать книгу.
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Поклонница детективных романов напишет книгу в соавторстве с известной писательницей Луизой Пенни.
Художественное произведение будет называться «State of Terror».
В центре романа - недавно назначенный госсекретарь, который пытается предотвратить волну террористических атак.
Книга должна появиться в книжных магазинах 12 октября.
Отмечается, что ранее Клинтон написала несколько научно-популярных книг, включая мемуары «Живая история», «Трудный выбор» и «Что случилось», посвящённую её участию в президентской гонке.
Луиза Пенни - канадская писательница в жанре детектив, известная благодаря серии романов «Старший инспектор Гамаш» о полиции Квебека. Её романы переведены на 22 языка.
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