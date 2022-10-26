Владимир Лисин, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НМЛК), является близким соратником Путина, а его заводы производят сталь для российского оружия, из которого убивают украинцев. С таким заявлением выступила группа европейских и украинских депутатов. И призвала Верховного представителя Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля, а также госсекретаря США Энтони Блинкена ввести персональные санкции против Лисина и еще пятерых человек.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, который является одним из авторов обращения.

Письмо подписали депутат и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, члены конгресса США Стивен Коэн и Джо Уилсон, член парламента Эстонии Эрик Кросс, член Европейского Парламента от Литвы Пятрас Ауштравичюс, глава делегации в ПАСЕ от Польши Аркадиуш Мулярчик. Кроме того, вместе со старшим политическим советником Хельсинской комиссии США Полом Массаро была создана инициатива по введению санкций против топ-деятелей путинского режима.

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"Владимир Лисин - один из кошельков диктатора Владимира Путина. НЛМК Лисина является одним из основных поставщиков стали для российского военно-промышленного комплекса, в частности танкостроительного завода "Уралвагонзавод". Продукция предприятий Лисина используется для ведения боевых действий на территории Украины и убийства украинцев", - говорится в открытом письме, которое подписали представители Польши, Литвы, Эстонии, Украины и США.

Также подписанты призвали мир ввести санкции против двух россиян: Франца Клинцевича, члена Высшего совета партии "Единая Россия", и Турчака Андрея Анатольевича, секретаря генсовета партии "Единая Россия" - санкции в отношении него уже ввели ряд стран, в том числе ЕС, однако он до сих пор не наказан в США.

"Мы также призываем продолжать усилия по применению санкций к лицам в российском финансовом, военном и медийном пространстве, которые поддерживают и получают выгоду от продолжающейся войны Владимира Путина против Украины", - заявили депутаты.

Ранее нардеп Михаил Цымбалюк призвал ЕС и США ввести полное эмбарго на все виды металлопродукции из РФ - ведь именно эти позиции принесли стране-агрессору $300 млрд валютного дохода в прошлом году, а это 63% общего экспорта России. "Это грандиозный вклад в ВВП и госбюджет России, его способность финансировать дальнейшую милитаризацию, военную агрессию", - подчеркнул депутат.