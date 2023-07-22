Греция начала строительство 35-километрового стального забора вдоль реки Мерич на границе с Турцией.

Греческая власть начала строить дополнительный 35-километровый стальной забор вдоль реки Мерич на границе с Турцией, чтобы предотвратить попытки пересечения границы со стороны нелегальных мигрантов.

Как сообщает Daily Sabah, многие нелегальные мигранты с Ближнего Востока, Азии или Африки пытаются нелегально пробраться в Турцию, чтобы затем пересечь границу с Грецией и попасть в Европейский Союз.

Дополнительный 35-километровый стальной забор высотой 5 метров будет построен между городами Дидимотейко и Суфли, расположенными вблизи турецкой границы.

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Общая стоимость дополнительных сооружений и ремонта вместе с новым ограждением достигнет примерно 100 миллионов евро.

Ранее Греция уже построила два стальных ограждения на границе с Турцией, одно длиной 12,5 километров, а другое – 26,5 километров.

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