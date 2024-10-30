Шмидт предполагает, что война беспилотников в будущем лишит танков и артиллерии.

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт предложил США заменить устаревшие танки беспилотниками на базе искусственного интеллекта. Как пишет Bloomberg, соответствующее заявление Шмидт сделал на конференции Future Investment Initiative в Саудовской Аравии. В частности он отметил, что война РФ против Украины показала значительную эффективность БПЛА.

"Я читал, что в США где-то хранятся тысячи и тысячи танков. Отдайте их. Покупайте взамен дроны", - сказал Шмидт, который является основателем стартапа по созданию автономных дронов-камикадзе для Украины.

Как отмечается, он заявил присутствующим: современная война продемонстрировала, как "дрон за 5000 долларов может уничтожить танк стоимостью 5 миллионов долларов". Он отметил, что Украина и РФ постоянно внедряют новые инновационные идеи, поэтому тактика использования беспилотников в ходе боевых действий меняется каждые три-шесть недель.

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"Стоимость автономии падает так быстро, что война беспилотников, за которыми - будущее, в конце концов лишит танков, артиллерии, минометов", - уверен Шмидт.

При этом Шмидт выразил обеспокоенность тем, что на Западе военные ведомства не успевают за прогрессом, но нужно менять отношение к соответствующим технологиям и обороне. По его мнению, правительства и Вооруженные силы адаптируются медленно - несмотря на радикальные изменения на поле боя, организационные и политические структуры стоят на месте. Шмидт подчеркнул:

"Действующая система совершенно не подходит для такого рода сценария".

Также отмечается, что Украина применяет недорогие дроны, чтобы противостоять военному превосходству РФ, однако нужны и другие виды вооружения. Например, война Израиля и ХАМАС продемонстрировала другую тактику, которая, очевидно, больше подходит в условиях определенного "сценария" боевых действий. В частности, Израиль, в распоряжении которого десятки видов современных БПЛА, полагался на авиацию и пехоту с танками, направленными в Сектор Газа.

По данным Bloomberg, Шмидт покинул пост в совете директоров материнской компании Google Alphabet Inc. в 2019 году. В течение многих лет он был посредником между Кремниевой долиной и правительством США. Он стал первым председателем Совета по оборонным инновациям США, консультируя высших руководителей обороны по новым технологиям в период с 2016 по 2020 год. Шмидт также возглавлял Комиссию по национальной безопасности по искусственному интеллекту, которая в 2021 году предоставила рекомендации Конгрессу о том, как лучше всего использовать ИИ для национальной безопасности и обороны.

Война в Украине - использование дронов

Напомним, Украина создала новые специализированные зенитные дроны, которые предназначены для борьбы с вражескими беспилотниками, в частности с "шахедами". Они должны стать экономически выгодными средствами для уничтожения таких целей. Первое видео с этими дронами появилось на одном из украинских Telegram-каналов, где отмечалось, что их скорость может достигать 280 км/ч, боевая часть составляет 0,5 кг.

В то же время Telegraph сообщил о разработке сообщества "Дикие шершни". Их дрон "Жало", может развивать скорость до 160 км/ч и подниматься на высоту более 3 км. Однако эксперты из Defense Express ставят под сомнение реальную скорость "Жала", указывая на то, что для борьбы с "шахедами" скорость в 160 км/ч может быть недостаточной.

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