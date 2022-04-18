Теперь любой желающий может самостоятельно "побродить" по секретным пунктам страны-агрессора.

На днях в сервисе Google Maps стали доступны качественные спутниковые снимки всех стратегических объектов РФ и ее войска – можно даже оценить базу хранения ядерных снарядов.

Доселе они отображались в разы худшем качестве, что не позволяло разобрать детали, передает Defence Express.

Теперь любой желающий может самостоятельно "побродить" по секретным пунктам РФ и рассмотреть различные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и другие интересные объекты с разрешением около 0,5 метра на пиксель.

В частности, теперь на цифровых картах можно:

оценить "прогресс" работ на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов":

или как со спутника выглядит летно-испытательный центр Минобороны РФ с истребителями пятого поколения Су-57;

а вот полигон Ненокса;

кроме того, здесь можно увидеть пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.

Издание отмечает, что для рядовых пользователей Интернета такие снимки не будут нести "стратегической ценности", так как снимки, сделанные военными спутниками, обладают куда более высоким разрешением.

Как УНИАН уже сообщал, в Украине тестируют новую систему экстренного оповещения населения. Если вам стали приходит такие сообщения – не пугайтесь.

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