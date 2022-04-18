База хранения ядерных снарядов неподалеку от Мурманска / Скриншот defence-ua

На днях в сервисе Google Maps стали доступны качественные спутниковые снимки всех стратегических объектов РФ и ее войска – можно даже оценить базу хранения ядерных снарядов.

Доселе они отображались в разы худшем качестве, что не позволяло разобрать детали, передает Defence Express.

Теперь любой желающий может самостоятельно "побродить" по секретным пунктам РФ и рассмотреть различные пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны и другие интересные объекты с разрешением около 0,5 метра на пиксель.

В частности, теперь на цифровых картах можно:

  • оценить "прогресс" работ на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов":

Скриншот defence-ua

  • или как со спутника выглядит летно-испытательный центр Минобороны РФ с истребителями пятого поколения Су-57;

Скриншот defence-ua

  • а вот полигон Ненокса;
Скриншот defence-ua

  • кроме того, здесь можно увидеть пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты.

Скриншот defence-ua

Издание отмечает, что для рядовых пользователей Интернета такие снимки не будут нести "стратегической ценности", так как снимки, сделанные военными спутниками, обладают куда более высоким разрешением.

Как УНИАН уже сообщал, в Украине тестируют новую систему экстренного оповещения населения. Если вам стали приходит такие сообщения – не пугайтесь.

Вас также могут заинтересовать новости: