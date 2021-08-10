Юрий Свирко

Беларусь, по которой год назад прокатилась волна массовых протестов из-за фальсификации результатов президентских выборов и против режима Лукашенко, сейчас постепенно превращается в концлагерь. Если раньше хотя бы курсировали самолеты между Беларусью и Евросоюзом, и можно было относительно свободно вылететь из страны, то теперь нет даже этого. Если человеку нужно покинуть территорию Беларуси, то выезд возможен только через Россию, потому что границы заблокированы.

Все это очень напоминает концлагерь.

Сколько продержится режим Лукашенко, сказать трудно, поскольку его поддерживает Россия – и финансово, и морально, и материально (РФ поставляет в Беларусь нефть, газ и другие товары). Таким образом Лукашенко, несмотря на санкции Запада, удерживает свою власть и пытается дистанцироваться от факта, что в прошлом году он проиграл выборы, и делает все, чтобы все думали, что он действительно получил 80% голосов. Уже прошло 27 лет правления Лукашенко, но он старается делать вид, что вполне нормально столько лет подряд лет руководить страной в центре Европы.

В Беларуси более 600 политических заключенных. И белорусы очень запуганы

Но это ненормально и рано или поздно этому будет положен конец.

В Беларуси более 600 политических заключенных. И белорусы очень запуганы. Ведь многие пострадавшие и оштрафованные ни за что, например, за бело-красные носки или трусы, которые висели у кого-то на балконе. Последний ужасный инцидент, когда дали 15 суток за то, что человек на балконе повесил белые листы – суд оштрафовал его за выражение политической позиции.

Конституция в Беларуси давно не действует. Лукашенко пытается начать конституционный процесс, то есть запустить референдум, чтобы изменить Конституцию. Но за этим очень смешно наблюдать, потому что он говорит о необходимости уменьшить полномочия президента, потому что не известно, каким будет новый человек, который придет на эту должность после него.

Беларусь застряла в прошлом. Но режим укрепляется, а всяческие репрессии усиливаются. Все это напоминает Советский Союз 80-х годов, когда все ресурсы исчерпаны, но власть пытается продемонстрировать всему миру, что они еще вроде бы есть. Однако конец 80-х привел к независимости Беларуси, Украины и даже России от СССР уже в 1990-1991 годах. Поэтому я думаю, что и Лукашенко осталось недолго. Но это все-таки будет зависеть от белорусов.

Белорусская оппозиция сейчас по-прежнему очень разрознена: есть "старая оппозиция", которая пыталась противостоять Лукашенко все эти годы, есть "новая оппозиция", то есть Тихановская и другие люди, которые противостоят Лукашенко после "выборов" 2020 года. При этом "новая оппозиция" также не является однородной: есть Тихановская и ее команда, и есть "теневой" премьер-министр Павел Латушко, который сидит в Варшаве и возглавляет Национальное антикризисное управление (НАУ), хотя его никто не выбирал, и он служил Лукашенко долгие годы, как посол в Польше, Франции и министр культуры…

Беларусь застряла в прошлом. Но режим укрепляется, а всяческие репрессии усиливаются

Оппозиция очень неоднородна, хотя все ее представители хотят свергнуть Лукашенко. Но какого-то организованного сопротивления власти сейчас нет, как не было его никогда после прихода Лукашенко к власти. Если бы была организованная оппозиция, она бы уже давно организовалась и свергла его.

Как таковой политики в Беларуси нет политических сил – тоже. Соответственно, нет и оппозиции в том смысле, как ее понимают в Украине и других цивилизованных странах. Там есть отдельные группы людей, которые пытаются что-то сделать, чтобы в Беларуси восстановить демократию. Но при этом демократию они понимают по-разному и действуют, соответственно, по-разному, несогласованно.

Впрочем, протесты в Беларуси в том виде, как в прошлом году, возможны и сейчас. Это будет зависеть от экономической и политической ситуации, от действия санкций, от совместных действий Евросоюза и других соседей. Если будут применены реальные санкции, то, возможно, это ускорит падение режима Лукашенко. Конечно, если Россия не захватит Беларусь и не создаст очередную "республику Крым" на белорусских землях. Ведь Союзное государство на бумаге остается. Лукашенко пытается сохранить свою собственную власть, и, если это пока что удается сделать без России, он будет держаться за эту возможность. Если же он попросит Москву о помощи, это будет конец его власти, и он не будет абсолютным монархом. Поэтому он не заинтересован в Союзном государстве, и оно остается пока только на бумаге. Сколько еще так будет - прогнозировать трудно.

Юрий Свирко, журналист, белорусский политический эксперт