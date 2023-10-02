Луминица Одобеску жестко раскритиковала действия оккупантов в водах Дуная.

Глава Министерства иностранных дел Румынии Луминица Одобеску обвинила Россию в совершении "военного преступления" против Украины.

Именно так можно назвать российские атаки по важной инфраструктуре Украины, в частности по южным портам, заявила чиновница перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Киеве.

В этом контексте Одобеску упомянула об украинских портах в устье Дуная, которые территориально недалеко от Румынии.

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"Российские атаки против гражданской инфраструктуры, в том числе портов на Дунае, очень близко к границе Румынии - это военные преступления...", - цитирует Европейская правда.

По словам главы МИД Румынии, Россия пытается на глобальном уровне нарушить гражданскую навигацию судоходства в Черном море, нанося ущерб украинской экономике и продовольственной безопасности мира.

Она добавила, что приехала в Киев, чтобы предоставить Украине мощный сигнал поддержки со стороны Румынии. Одобеску надеется, что украинцы почувствуют это по итогам сегодняшних переговоров европейских министров.

Румыния продолжит поддерживать транзитные способности украинского зерна и ожидает увеличения экспорта с 2 до 3-4 млн тонн до конца года, заявила Одобеску. Сейчас через эти "пути солидарности" в Румынии провезли до 25 млн тонн украинской продукции, добавила она.

Россия шантажирует мир "Калибрами" в Черном море

Напомним, сейчас в акватории Черного моря Россия продолжает шантажировать мир и Украину угрозами в отношении гражданских кораблей. Таким образом агрессор пытается нанести экономический ущерб Украине, блокируя ее зерновой экспорт. Для этого РФ регулярно обстреливает ракетами и дронами украинские порты с зерном, мешая балкерам выходить и заходить в порты.

24 августа армия РФ запустила ракеты "Калибр" по гражданскому кораблю в Черном море. Об этом заявлял глава правительства Британии Риши Сунак на саммите G20 в Нью-Дели.

Также в августе Минобороны Британии сообщило, что Россия уничтожила 44 объекта зерновой инфраструктуры в Украине за время полномасштабной войны.

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