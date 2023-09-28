Комплиментарным заявлением в сторону лидера РФ глава Боснии и Герцеговины отличился в эфире местного радиотелецентра.

Глава Боснии и Герцеговины Милорад Додик, вручивший Путину орден в январе 2023 года, отличился новыми комплиментами в сторону лидера РФ и назвал его "лучшим человеком", повстречавшимся ему на протяжении карьеры политика.

Комплиментарное заявление диктатору Додик сделал в эфире Радио и телевидения Республики Сербской. Его слова 28 сентября подхватили главные пропагандисткие СМИ РФ, включительно с "РИА Новости".

"Лучший человек, с которым я познакомился в политике, - Путин. Очень горжусь тем, что у меня есть возможность разговаривать с ним. И очень горжусь тем, что делаю это несколько раз в год", - заявил Додик.

Он уточнил, что уже приезжал в РФ, чтобы увидеть Путина, в 2022 году, и намерен вновь повторить визит в период от 20 октября до 5 ноября. "Остается еще уточнить, но буду там", - заверил Додик.

Политик похвастался, что ему приятно осознавать, что "один из самых сильных и важных людей в мире" (имеется ввиду Путин - УНИАН) считается с ним на равных - с лидером "маленькой" РС в миллион жителей, указал Додик.

Известный американский боксер назвался в честь Путина

Ранее восторгом в связи с действиями и войнами, которые развязывает от лица РФ Владимир Путин, отличился американский боксер, бывший соперник Кличко, Кевин Джонсон. Он сменил свое имя в честь диктатора, объявив, что теперь он не Кевин Джонсон, а Кевин Владимирович. Также боксер добавил, что после смены имени он стал на 100% россиянином.

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