Об этом свидетельствуют результаты вскрытия.

Родственники погибшего в Украине британского волонтера Эндрю Бэгшоу заявили, что его казнили российские оккупанты.

Бэгшоу пропал вместе с британцем Крисом Пэрри зимой 2023 года во время эвакуации мирных жителей из Соледара. Sky News отмечает, что они спасли сотни жизней, вытаскивая людей из-под завалов на деоккупированных территориях.

Изначально Министерство иностранных дел Великобритании сообщало, что мужчин убили во время артиллерийского обстрела. Однако отец Эндрю Филипп Бэгшоу говорит, что результаты вскрытия свидетельствуют о казни - мужчину убили выстрелом в туловище и в голову. По его словам, практически идентичные ранения получил Пэрри.

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Бэгшоу называет это "классическим стилем казни" и отмечает, что люди, с которыми они говорили в Украине, предполагают, что это было сделано наемниками ЧВК "Вагнер". Они призвали правительство Великобритании расследовать, не было ли совершено военное преступление.

Что известно и гибели британских волонтеров:

Напомним, в начале января в Бахмутский райотдел полиции заявили об исчезновении двух волонтеров из Великобритании. Сообщалось, что мужчины пропали после того, как выехали из Краматорска в Соледар.

Вскоре главарь российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что они нашли тело одного из волонтеров, при котором были документы обоих британцев.

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