Украина получит от ЕС существенную помощь на восстановление.

Европейский парламент усовершенствовал и одобрил предложение по фонду в размере 50 миллиардов евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в 2024-2027 годах.

Как говорится в сообщении на сайте Европарламента, позиция относительно предложенного механизма для Украины была принята 512 голосами. 45 евродепутатов были "против" и 63 воздержались.

"Депутаты Европарламента сделали механизм более демократически подотчетным, поощряя многопартийную демократию и согласование Украины с требованиями по вступлению в ЕС", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что отдельный механизм для Украины в виде фонда является частью текущего пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, который был серьезно истощен после многочисленных кризисов, произошедших с 2021 года.

"Депутаты Европарламента настаивают на том, что механизм вместе со всем бюджетом пересмотра должен быть согласован как можно быстрее, поскольку с 2024 года не будет никаких положений о помощи Украине. Пакет также должен быть интегрирован в годовой бюджет на следующий год, который будет согласован в ноябре", - отмечается в сообщении Европарламента.

Одним из ключевых требований евродепутатов является то, чтобы активы Российской Федерации или других юридических или физических лиц, непосредственно связанных с полномасштабным вторжением, были использованы для восстановления Украины.

Поэтому Европарламент ужесточил положения по борьбе с мошенничеством, коррупцией, конфликтом интересов и нарушениями при использовании средств ЕС в Украине. Компании под влиянием олигархов не должны иметь право на финансирование, добавили евродепутаты.

Кроме этого, депутаты Европарламента внесли изменения в предложение, чтобы сделать механизм более прозрачным, создав веб-портал о финансовых операциях, предоставленных Украине, и их целях, а также о шагах, достигнутых страной для получения помощи.

"Они также хотят, чтобы взносы, полученные от третьих стран и международных организаций, были обнародованы. План, в котором Украина детально распишет реформы и инвестиции, которые поддержит ЕС, должен быть разработан с участием парламента (через делегированные акты) и эффективных консультаций с Верховной Радой", - говорится в сообщении.

Спецфонд ЕС для Украины

3 октября 2023 года сообщалось, что Европарламент создаст спецфонд для Украины. Европейский парламент в начале сентября поддержал инициативу по созданию фонда Ukraine Facility, который предусматривает предоставление Украине макрофинансовой помощи объемом до 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

Кабинет министров рассчитывает получить в следующем году из этого фонда 18 миллиардов евро.

"Эти средства помогут в финансировании бюджетного дефицита, начислении социальных выплат, пенсий и зарплат для врачей, учителей", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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