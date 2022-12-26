Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и поручили самолетам, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам "реагировать на эти действия".

47 самолетов Военно-воздушных сил Китая ночью 26 декабря пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Они вошли в юго-западную зону ПВО Тайваня. Об этом заявляет Министерство обороны Тайваня в Twitter.

По данным оборонного ведомства, всего во время 24-часовой демонстрации силы Китай направил 71 самолет ВВС и 7 кораблей ВМС. Вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией. Власти поручили самолетам, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам "реагировать на эти действия".

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Тайвань и Китай: что происходит

Как ранее сообщал УНИАН, напряжение между Китаем и Тайванем возросло после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. После этого Пекин провел военные учения у берегов частично признанного государства. В Тайване назвали действия китайцев имитацией нападения.

30 августа ситуация ухудшилась-Тайвань открыл предупредительный огонь по китайскому беспилотнику, а через день военные страны впервые сбили китайский дрон.

В октябре Китай подчеркнул, что оставляет за собой право применить силу для решения вопроса Тайваня. В то же время мирное "воссоединение с островом является приоритетным".

Позже командующий Военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гильдей заявил, что конфликт между Китаем и Тайванем может начаться в ближайшие годы.

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