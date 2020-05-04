В Южной Корее утверждают, что Ким Чен Ына не оперировали

Руководитель Корейской ассоциации дружбы заверяет, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.

Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в последнее время не проводили никаких операций, как ранее про это говорили СМИ, ссылаясь на свои источники.

Об этом говорят во властных кругах Южной Кореи, пишет агентство Yonhap 3 мая.

По словам высокопоставленного чиновника в Администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, есть основания считать, что никакую операцию диктатору не проводили. Однако детали чиновник раскрывать не стал.

"Были сообщения о том, что председатель Ким перенес операцию из-за проблемы с ногами. У нас есть основания полагать, что операция не проводилась, но мы не можем раскрывать такие детали", - сказал он.

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Руководитель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заверяет, что информация о смерти Ким Чен Ына не соответствует действительности.

Однако, эксперты отмечают, что ее могут скрывать и не подтверждать несколько дней, пока окончательно не определятся с преемником на эту должность, тогда как лидером Северной Кореи должна была стать сестра Ким Чен Ына - Ким Е Чжон.

Как сообщал УНИАН, государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней. Фотографии были сделаны на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо.

До этого последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. Daily NK сообщала, что он проходит курс лечения после операции. Ряд СМИ после этого утверждали, что его состояние ухудшилось, а также сообщали о его смерти.