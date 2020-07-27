Германия возглавила рейтинг одобрения ведущих мировых лидеров

Глобальным лидером Германию признали 44 процента опрошенных Gallup.

Германия третий год подряд занимает верхнюю строчку в рейтинге мировых лидеров.

Этой стране доверяют 44 процента участников социологического опроса, опубликованного американским институтом общественного мнения Gallup в понедельник, 27 июля. Федеративная Республика существенно опережает соперников. Об этом пишет DW.

Читайте также"Россия, просыпайся": в РФ прошел многотысячный митинг за отставку Путина (фото)

Так, США набирают 33 процента голосов, лишь на один процент опережая Китай. The Guardian отмечает, что достичь лучших результатов не помогли неоднократные обещания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "сделать Америку снова великой". Так, в преддверии Дня независимости глава Белого дома назвал свою страну "самой справедливой и исключительной страной, когда-либо существовавшей на Земле".

Россия оказалась в рейтинге на четвертом месте с 30 процентами.

Для анализа использовались медианные значения, характеризующие выборку. Исследование проводилось в 135 государствах в минувшем году. В каждой стране в нем приняли участие около 1000 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram