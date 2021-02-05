Французская 106-летняя пианистка Колетт Маз записала свой новый альбом.
Читайте также"Записала" в утробе матери: в США выпустят альбом, созданный не родившейся исполнительницейКак говорится в сюжете ТСН, женщина играет на фортепиано с детства, сначала ее учили родители, потом она закончила музыкальную школу. Там, говорит, ее научили гимнастики для пальцев, которая помогает ее рукам оставаться в форме даже в почтенном возрасте.
Колетт всю жизнь работала пианисткой и преподавала музыку, однако свои альбомы с исполнением классических произведений начала записывать только в конце 90-х. Ее новый, шестой альбом должен выйти в апреле, он содержит произведения одного из любимых композиторов 106-летней исполнительницы, Клода Дебюсси.
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