Европарламент просит Совет ЕС официально начать переговоры о вступлении с этими странами.

Европейский парламент призвал Совет ЕС начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Албанией и Северной Македонией, особенно в контексте войны в Украине.

О принятии решения сообщила пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".

В двух отчетах по оценке прогресса Албании и Северной Македонии на пути к членству в ЕС, парламент просит Совет ЕС официально начать переговоры о вступлении с этими странами, подчеркивая геостратегический контекст отношений с Россией и ее агрессии против Украины.

Депутаты Европарламента призывают ЕС критически оценить исторически важные последствия такого решения по безопасности и стабильности на европейском континенте и на Западных Балканах.

По словам депутатов Европарламента, хотя обе страны выполнили условия, установленные Европейским советом, и добились устойчивых результатов, Совету ЕС до сих пор не удалось начать с ними переговоры о вступлении. Это подорвало отношение общественности к ЕС и представляет серьезную опасность для политики расширения в целом, говорится в докладе.

Кроме этого, как сообщает Reuters, канцлер Германии Олаф Шольц посетит Западные Балканы с месседжем о принадлежности региона к ЕС.

Глава правительства Германии посетит страны Западных Балкан перед саммитом ЕС, который состоится в конце июня.

"Выполнение наших обязательств перед ними – это не только вопрос нашего доверия. Сегодня, как никогда, их интеграция отвечает нашим стратегическим интересам", – сказал Шольц.

Отметим, что шесть стран Западных Балкан стремятся присоединиться к ЕС – Черногория, Сербия, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Косово. Эти страны уже много лет проводят реформы, чтобы стать полноправными членами ЕС.

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