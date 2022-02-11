Президент страны из интернета узнал историю 11-летней школьницы и решил ее поддержать.

Необычный поступок президента Северной Македонии Стево Пендаровского взволновал сеть. Дело в том, что глава государства отвел в школу 11-летнюю ученицу с синдромом Дауна, которую оскорбляли одноклассники.

В частности, Пендаровский узнал из сети, что девочку оскорбляют сверстники, а также родители ее одноклассников. Это побудило президента поддержать школьницу.

"Инклюзивность не должна оставаться просто декларативным принципом, ее нужно использовать для потенциала людей с атипичным развитием. Предрассудки не должны быть препятствием для построения равноправного и справедливого общества для всех. Эмпатия — это наш моральный долг", - прокомментировал свой поступок президент страны в "Твиттере".

Пример такой человечности растрогал миллионы людей, а снимки, на которых видно как президент ведет девочку в школу, облетели весь интернет.

Так один из пользователей на портале reddit.com выложил фото с северо-македонским президентом, который за руку идет с девочкой в школу. Этот пост вызвал целую бурю эмоций у людей. Один из пользователей написал, что всем в школе было весело, пока ребенок, над которым издевались, не появился с президентом Северной Македонии.

"Очевидно, родители детей, которые издевались над ней, хотели исключить ее из класса и начали петицию, чтобы сделать это... Сумасшедшие", - написал один из пользователей, с которым согласился еще один. Он отметил, что "печальная часть этой истории заключается не столько в том, что над ней издевались, сколько в том, что родители ее одноклассников на самом деле коллективно решили, что их дети будут бойкотировать уроки, пока эту девочку не заберут из их класса".

Однако нашлись среди пользователей и те, которые посчитали, что девочке с синдромом Дауна не место в обычном классе. "Непопулярное мнение: она не должна быть в классе с нормальными детьми. Это останавливает развитие обеих групп. О ней будут намного лучше заботиться в классе, предназначенном для ее потребностей", - написал один из пользователей.

Между тем, некоторые пользователи встали на защиту детей. По их мнению, они могут не понимать, что плохо поступили с одноклассницей, а просто повторяли то, что слышали или видели от взрослых. "У детей просто нет моральных тормозов, когда они становятся старше, они начинают понимать", - высказал мнение один из пользователей. "Они, наверное, просто не понимают, что такое синдром Дауна", - допустил еще один пользователь.