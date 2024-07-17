Джей Ди Вэнс жестко критиковал Евросоюз, зато всегда хвалил пророссийского Орбана.

Ближайший соратник Дональда Трампа и кандидат на должность вице-президента Джей Ди В энс вызывает беспокойство в Европе. Политик известен рядом резких заявлений в отношении стран Европы. Он считает Германию "идиотской", а Великобританию - "исламистским" государством.

Как пишет Politico, назначение 39-летнего сенатора от Огайо вызвало панику среди дипломатов по ту сторону Атлантики. Он является сторонником изоляционизма США и противником помощи Украине.

О ЕС

Вэнс резко критиковал Брюссель из-за его решения задержать финансирование Венгрии и Польши из-за проблем с демократией и верховенством права.

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"Вы знаете, ЕС скрыл от Венгрии миллиарды долларов обещанной помощи из-за ее взглядов на Украину. Он забрал миллиарды долларов обещанной помощи от предыдущего правительства Польши из-за взглядов консервативного польского правительства", - сказал он в интервью в феврале.

"Это не порядок, основанный на правилах. Это Европа из Брюсселя и Берлина навязывает либеральные империалистические взгляды остальному континенту", - добавил Вэнс.

О Венгрии

Подобно Трампу, Вэнс одобрительно отозвался о пророссийском премьер-министре Венгрии Викторе Орбане и предложил обратить внимание на его книгу о социальной политике.

"В Венгрии при Орбане предлагают займы молодым парам, если эти пары на самом деле остались вместе и родили детей. Почему мы не можем сделать это здесь? Почему мы на самом деле не можем способствовать созданию семьи?", - сказал он в 2021 году.

Вэнс также назвал Орбана источником вдохновения во время выступления в правом подкасте в сентябре прошлого года и подход его правительства к образованию.

О Польше

Вэнс раскритиковал Дональда Туска после того, как премьер-министр Польши раскритиковал республиканцев за блокирование помощи США Украине в феврале этого года.

"Новый лидер Польши арестовывает политических оппонентов и обязан безопасности своей страны моей щедрости. Он может подумать о том, чтобы продемонстрировать определенную благодарность или хотя бы смягчить собственные авторитарные порывы", - написал Вэнс в социальных сетях.

Он призвал администрацию Байдена отреагировать на реформы правительства Туска в государственных СМИ, направленные на очищение лоялистов, установленных предыдущим консервативным правительством.

"Я призываю вас поощрить новое правительство Польши пересмотреть любые действия, которые могут подорвать его или свободы, которыми дорожат как польские, так и американские граждане", - сказал он в январе.

В декабре прошлого года Вэнс также заявил, что Польша преувеличивает свое беспокойство относительно российской агрессии.

"Идея о том, что Путин может пойти на Польшу или Берлин, абсурдна", - сказал он.

О Германии

По словам Вэнса, энергетическая политика Германии - "идиотская".

"Поведение Германии в этой войне является позорным, и это оскорбительно для наших избирателей, что слишком много республиканцев соглашаются с ней", - бушевал он в соцсетях в марте прошлого года.

"Почему американские налогоплательщики субсидируют идиотскую немецкую энергетическую политику и слабую оборонную политику? Загадка", - заявлял он.

Вэнс снова атаковал обороноспособность Германии в эссе для Financial Times в феврале.

"Германия тратит на оборону значительно больше, чем Франция, каждый год, но мало что это подтверждает. Французская армия включает шесть высокобоеспособных общевойсковых бригад... но Бундесвер едва может собрать одну боеспособную бригаду", - сказал он.

"Германия является самой важной экономикой в Европе, но она опирается на импортируемые энергоносители и одолженную военную силу", - заявил он.

О Великобритании

Британский министр иностранных дел Дэвид Лемми причисляет Вэнса к своим друзьям, но это не помешало американскому сенатору критиковать Великобританию как "исламистскую страну".

"Недавно я разговаривал с другом, и мы говорили об одной из самых больших опасностей в мире, конечно, это распространение ядерного оружия. И я говорил о том, знаете, какая первая действительно исламистская страна получит ядерное оружие, и мы думали, что, возможно, это Иран, возможно, Пакистан. И тогда мы вроде бы окончательно решили, что это на самом деле Великобритания", - сказал он.

Об Италии

Даже ультраправый премьер-министр Италии Джорджия Мелони не смогла избежать гнева Вэнса.

"Победа Мелони в Италии была в значительной степени отказом от иммиграционной политики Брюсселя. И все же она стала полной катастрофой, когда речь зашла о фактическом сокращении миграции в Италию", - сказал Вэнс в интервью в феврале.

Джей Ди Вэнс может стать вице-президентом США

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента США в случае его победы на президентских выборах в ноябре. Он выбрал 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса из Огайо. Примечательно, что сейчас Вэнс является одним из главных сторонников Трампа в Сенате, хотя ранее критиковал политика.

Вэнс был ярым критиком Трампа, когда бывший президент впервые баллотировался в Белый дом в 2016 году. Однако в конце концов он поддержал Трампа, "высоко оценив пребывание бывшего президента в Белом доме". В 2021 году в интервью Fox News он извинился за свою предыдущую критику Трампа.

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