Европейцы опасаются, что администрация "Америка превыше всего" прекратит поддержку Украины.

Выбор ярого изоляциониста Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента закрепил опасения Европы, что второй срок Дональда Трампа резко ослабит трансатлантические связи по безопасности, повысит тарифы и прекратит критически важную поддержку Украины со стороны США, пишет Financial Times.

Такой выбор Трампа усилил беспокойство союзников США, что он намерен руководить протекционистской администрацией "Америка превыше всего", а это будет иметь огромные последствия для оборонной и экономической безопасности Европы.

"Если Трампа изберут и он продолжит политику, которую предпочитает Вэнс, он может объявить о ликвидации НАТО или, по крайней мере, о лидерстве США в нем. Это было бы сигналом для России восстановить свое могущество, которое она приобрела в течение десятилетия в отношениях с Китаем, и применить больше принуждения против НАТО. Мы действительно входим в очень темный период", – подчеркнул Роб Джонсон, который недавно ушел в отставку с должности директора подразделения Министерства обороны Великобритании.

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Лидерство Трампа в опросах и неудачное выступление Джо Байдена во время первых теледебатов уже нервировали европейские столицы, которые опасаются, что республиканец вернется в Белый дом. Реагируя на назначение Вэнса будущим вице-президентом Трампа, член Европейского парламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что в Кремле будет "больше шампанского". Он добавил: "Европа и Великобритания уже готовятся или все еще тасуют шезлонги на Титанике?"

Еще одним признаком возможной трансатлантической напряженности является то, что Вэнс в своей речи предположил, что Великобритания при новом лейбористском правительстве может стать "исламистской страной". В этом году Трамп заявил, что Лондон стал "неузнаваемым", потому что "открыл свои двери для джихада", имея в виду пропалестинские протесты.

По словам журналистов, многие европейские чиновники опасаются, что Трамп введет общие тарифы на импорт и нанесет ущерб экономике ЕС. Также европейцы обеспокоены влиянием его политики на НАТО и войну в Украине.

В то же время Вэнс неоднократно призывал Украину уступить территорию ради прекращения войны. Он утверждал, что такое урегулирование будет в лучших интересах Вашингтона. "Человек, который открыто заявил, что Украине придется отдать часть территории россиянам, не может быть лучшим представителем политики США. Россия – наш общий враг. Выбор Вэнса является четким сигналом для нас", – заявила украинский депутат Инна Совсун.

Союзники Трампа, такие как Вэнс и Рик Гренелл, который считается главным претендентом на должность госсекретаря, дали понять, что они постараются отойти от бессрочной поддержки Киева.

Кандидат на должность вице-президента от Трампа

Политолог-американист Владислав Фарапонов советует не переоценивать должность вице-президента в США после решения кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа определить Джея Ди Вэнса своим избранником на эту должность.

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который претендует на должность вице-президента США в случае победы Дональда Трампа, имеет хорошие шансы возглавить страну в 2028 году.

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