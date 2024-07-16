Европа в панике из-за кандидатуры вице-президента от Трампа / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, Getty Images

Выбор ярого изоляциониста Джей Ди Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента закрепил опасения Европы, что второй срок Дональда Трампа резко ослабит трансатлантические связи по безопасности, повысит тарифы и прекратит критически важную поддержку Украины со стороны США, пишет Financial Times.

Такой выбор Трампа усилил беспокойство союзников США, что он намерен руководить протекционистской администрацией "Америка превыше всего", а это будет иметь огромные последствия для оборонной и экономической безопасности Европы.

"Если Трампа изберут и он продолжит политику, которую предпочитает Вэнс, он может объявить о ликвидации НАТО или, по крайней мере, о лидерстве США в нем. Это было бы сигналом для России восстановить свое могущество, которое она приобрела в течение десятилетия в отношениях с Китаем, и применить больше принуждения против НАТО. Мы действительно входим в очень темный период", подчеркнул Роб Джонсон, который недавно ушел в отставку с должности директора подразделения Министерства обороны Великобритании.

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Лидерство Трампа в опросах и неудачное выступление Джо Байдена во время первых теледебатов уже нервировали европейские столицы, которые опасаются, что республиканец вернется в Белый дом. Реагируя на назначение Вэнса будущим вице-президентом Трампа, член Европейского парламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что в Кремле будет "больше шампанского". Он добавил: "Европа и Великобритания уже готовятся или все еще тасуют шезлонги на Титанике?"

Еще одним признаком возможной трансатлантической напряженности является то, что Вэнс в своей речи предположил, что Великобритания при новом лейбористском правительстве может стать "исламистской страной". В этом году Трамп заявил, что Лондон стал "неузнаваемым", потому что "открыл свои двери для джихада", имея в виду пропалестинские протесты.

По словам журналистов, многие европейские чиновники опасаются, что Трамп введет общие тарифы на импорт и нанесет ущерб экономике ЕС. Также европейцы обеспокоены влиянием его политики на НАТО и войну в Украине.

В то же время Вэнс неоднократно призывал Украину уступить территорию ради прекращения войны. Он утверждал, что такое урегулирование будет в лучших интересах Вашингтона. "Человек, который открыто заявил, что Украине придется отдать часть территории россиянам, не может быть лучшим представителем политики США. Россия наш общий враг. Выбор Вэнса является четким сигналом для нас", заявила украинский депутат Инна Совсун.

Союзники Трампа, такие как Вэнс и Рик Гренелл, который считается главным претендентом на должность госсекретаря, дали понять, что они постараются отойти от бессрочной поддержки Киева.

Кандидат на должность вице-президента от Трампа

Политолог-американист Владислав Фарапонов советует не переоценивать должность вице-президента в США после решения кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа определить Джея Ди Вэнса своим избранником на эту должность.

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который претендует на должность вице-президента США в случае победы Дональда Трампа, имеет хорошие шансы возглавить страну в 2028 году.

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