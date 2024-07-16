Вэнс стал самым молодым в кандидатом в вице-президенты в истории.

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который претендует на пост вице-президента США в случае победы Дональда Трампа, имеет хорошие шансы возглавить страну в 2028 году, сообщил экономист Сергей Алексашенко в эфире Bild.

Он отметил, что совсем неудивительно, что выбор Трампа пал именно на Вэнса, ведь он молодой и энергичный политик, который умеет хорошо держаться во время речей и красиво их провозглашать.

"Почему Трамп на нем решил остановиться хорошо понятно: молодой, энергичный. Соответственно, контраст и с самим Трампом, и тем более с Джо Байденом. Очень хорошо говорит, очень красиво. Очень красивая, очень правильная, очень понятная, выразительная, аргументированная речь. Собственно говоря, два высших образования, включая Йеля, просто так не проходят", - сказал Алексашенко. Видео дня

Кроме того, экономист объявил, что Вэнс поможет Трампу получить голоса молодежи, образованных граждан и рабочих в шахтах на выборах. И если он станет вице-президентом, то будет иметь хорошие шансы самому прийти в Белый дом в 2028 году.

Джей Ди Вэнс может стать вице-президентом США

Как ранее писал УНИАН, Европа в панике из-за союза Трампа и Джей Ди Вэнса. Некоторые иностранные лидеры считают, что "это будет катастрофой для Украины", ведь ранее он заявлял, что ему безразлична судьба нашей страны.

Также УНИАН сообщал, что в МИДРФ отреагировали на то, что Вэнс стал кандидатом Трампа на должность вице-президента. Как известно, он входит в "стоп-лист" России и ему запретили въезд в страну еще в мае 2023 года.

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